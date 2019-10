Alberto Fernández afirmó que se pondrá "al frente" de la lucha contra el hambre

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, al lanzar esta mañana el plan "Argentina sin Hambre" en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, aseguró que si llega a ser electo, se va "a poner al frente de la campaña" contra ese flagelo.Durante el acto que encabezaba frente a dirigentes gremiales, empresarios, intelectuales y líderes de movimientos sociales, el líder opositor señaló que "los pobres son los más débiles, los más olvidados" y están "en un mundo que necesita cada vez más alimentarse bien para desarrollar el conocimiento"."Eso es algo que me obsesiona porque la verdad que no quiero gobernar para algunos, quiero hacerlo para todos. Aunque algunos sean la mitad, no alcanza", agregó.A 20 días de los comicios generales, el ex jefe de Gabinete encabeza un acto desde las 10:00 de este lunes con el objetivo de dar a conocer su programa para garantizar alimentos básicos a aquellas personas que estén debajo de la línea de la pobreza.En ese marco, subrayó que "nosotros representamos a los que la están pasando mal" y cuestionó al gobierno que "hace años desarrolla políticas para la mitad de los argentinos"."No quiero gobernar para algunos, sino para todos. No quiero una Argentina de unos pocos, sino de todos los argentinos", recalcó.