Referentes de la juventud de Consenso Federal se reunieron en Villaguay

Se realizó en Entre Ríos la primera reunión de referentes de la juventud de Consenso Federal, el partido que postula a Roberto Lavagna como presidente de la Nación. Fue en la ciudad de Villaguay y aprovecharon para trazar los ejes para un próximo encuentro que nuclee a todos los departamentos de la provincia. Hubo representantes de Concepción del Uruguay, San Salvador, Concordia, Gualeguaychú y Paraná.



"Creemos que hay nuevas formas de hacer política, no nos vamos a encerrar en creer que las cosas son blanco o negro, debemos trabajar por políticas que nos contengan a todos en cada rincón de nuestra provincia", manifestaron los jóvenes en el documento que acercaron a los medios.



Además afirmaron: "Los jóvenes en Entre Ríos no queremos ser el futuro, queremos ser el presente. Siempre se habla sobre lo que vamos a hacer más adelante, pero el momento es ahora, es el hoy, sino comenzamos a trazar el camino desde ahora, mañana va a ser tarde".



En cuanto a sus principales objetivos comentaron: "Debemos trabajar por aquellos jóvenes que se encuentran sin estudio y sin trabajo, debido a la falta de oportunidades. No podemos seguir permitiendo que la juventud sea separada de sus familias, de sus raíces, por no encontrar oportunidades laborales y de formación académica en las ciudades donde nacieron".



Por último sostuvieron: "No vamos a bajar los brazos, estamos dispuestos a recorrer cada rincón de nuestra provincia, trabajar sobre propuestas claras, concretas y que puedan realizarse a corto, mediano y largo plazo. Si queremos transformar la provincia debemos comenzar hoy".