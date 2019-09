Colectivos: Se firmó el acuerdo pero "el conflicto todavía está trabado"

Foto 1/2 Foto 2/2

Este viernes a las 10 finalizó el cuarto intermedio dispuesto en el marco del conflicto en el transporte urbano de pasajeros de la ciudad. En la Secretaría de Trabajo de la provincia, se hicieron presentes representantes de UTA y de Buses Paraná que firmaron un acuerdo por el pago de los salarios.



Pero apenas unos minutos después de que el Secretario de Trabajo, Fernando Quinodoz anunciaba que el conflicto había quedado "sin efecto", dirigentes de UTA abandonaron rápidamente la sede de calle Buenos Aires con destino a la comuna para hablar con las autoridades. ¿Qué sucedió?



En el acta firmada, constaba que el ATN que la comuna recibió hace unos días, de 5 millones de pesos, debía transferirse a las empresas para el pago de los haberes de los colectiveros, pero se constató que el dinero no había sido girado.



Previo a ello, en diálogo con Elonce TV, el propio Quinodoz daba cuenta que el conflicto está totalmente sellado y decía: "Estamos felices porque un conflicto que tenía en vilo a toda la ciudad y al área metropolitana, hoy ha podido zanjarse producto de la buena voluntad de todas las partes que llegaron a un acuerdo transaccional en el marco del artículo 1641 del Código Civil y Comercial por el cual han dejado este conflicto sin efecto".



Según explicó, el gremio y los empresarios "acordaron patrimonialmente como resolverlo y el transporte de pasajeros podrá seguir funcionando con absoluta normalidad".



Consultado sobre si este acuerdo tiene algún plazo, Quinodoz indicó a Elonce TV que "tiene vigencia indefinida porque es por diferencias patrimoniales entre reclamos de unos y otros y simplemente han resuelto qué pagar y cómo pagar. Forma parte de la libertad de las partes y forma parte de extinguir una situación que era litigiosa, controvertido y que ellos mismos resolvieron darle fin a partir de un acuerdo transaccional".



Finalmente, el secretario de Trabajo explicó que en la reunión celebrada este viernes no hubo presencia de autoridades municipales "porque simplemente eran diferencias entre empresas y trabajadores y quienes deben resolverlo, a partir de la libre voluntad de las partes, son ellos y así lo han hecho, y afortunadamente llegaron a buen puerto".



Pero tras la firma del acuerdo, se generó una confusa situación en una de las oficinas donde estaban las partes, ya que el gremio advirtió que la comuna no había depositado el aporte que llegó hace unos días de Nación.



"El conflicto todavía está trabado", afirmó Juan Carlos Ditttler, secretario general de UTA, mientras se dirigía rápidamente hacia la comuna para dialogar con las autoridades. "Hemos firmado un acta y la irresponsabilidad del municipio que hace dos días que tiene un ATN que vino para resolver este problema y no lo están habilitando. Vamos a la Municipalidad a ver qué podemos resolver; sino transfieren el dinero no podemos destrabar el conflicto.

Hemos firmado un acta donde está expresado que el dinero vino, que es para los trabajadores y que hoy tiene que ser depositado, pero en el municipio no están habilitando el dinero". Elonce.com