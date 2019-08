El Ventilador: Algunas opiniones sobre las medidas anunciadas por Macri

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Sorpresa, enojo, disculpas y reacción. Así parece haber sido por estos días el camino de emociones que llevó al Presidente de La Nación a emitir un mensaje grabado, donde dio a conocer las nuevas medidas económicas.¿Las medidas? Aumento del piso para pagar ganancias, bonos, reducción de impuestos, aumento del salario mínimo, entre otras. ¿A quiénes alcanza? A trabajadores en relación de dependencia, a informales y desempleados, a monotributistas, empleados públicos y a jubilados. ¿Cuál es la interpretación que da el Presidente y los miembros del Gobierno Nacional al mensaje de los argentinos en las urnas?-"Soy monotributista social, cuidadora domiciliara ¿tengo que cobrar lo que dijo Macri?".-"¿Los jubilados de la provincia vamos a cobrar el bono y el aumento?".-"Hoy escuche que con respecto a los 5000 pesos se tienen que poner de acuerdo con los gobernadores. Entonces, ¿quién paga ese bono? ¿La nación o la provincia? ¿Prometió algo que no puede resolver solo?".-"Cuando sea grande voy a poner una encuestadora así puedo vivir sin trabajar".-"Los saqueos de 1989 y 2001 fueron organizados por un sector del peronismo, como ha reconocido públicamente Cristina Fernández".-"El señor Alberto es un demonio por decir lo del padre nuestro. Parece que no va a la iglesia. Lo que pasa es que a Macri le ponen escudo".-"Las palabras de Alberto Fernández son muy falsas. Quiere dar tranquilidad cuando se sabe que es tan o más corrupto que Cristina ahora en plena campaña política. Los quiero ver cuando asuman los Fernández, a la Argentina la fundieron ellos. Ya no hay vuelta atrás".-"¿En serio Tardelli gasta tiempo de televisión, cuando el país está al borde de explotar por el aire y los alimentos suben el 20 por ciento en dos días, para indignarse con la respuesta de Fernández a Bolsonaro?".-"Pregunto ¿en esos 5 mil pesos entra la municipalidad también? Y con respeto al colectivo ¿qué va pasar? ¿Sigue el paro?".-"Anoche en un programa de Buenos Aires escuché a un panelista decir una gran verdad: de todo lo que se ha escuchado en estos días a los candidatos y máxime a los oficialistas sólo hablan de campaña, buscan votos nada más, y no se preocupan ni se ocupan de los trabajadores, de los jubilados, de las pymes etc. Haciendo resumen, todos son iguales. Les interesa el poder nada más".-"¿Por qué Macri dio 5 mil pesos para las fuerzas de seguridad nacional y provinciales no?".-"Macri toma medidas que no tienen profundidad ni sustentabilidad en el tiempo... La ley impide inaugurar obras previo a las elecciones. Esto es politiquería pura. Pan para hoy y hambre para mañana".-"Son chamullos los que dice el presidente. Es para calmar las aguas, ¿no vieron la colas en Buenos Aires por un puesto de trabajo en un supermercado? ¿Por qué no manda la plata para pagar a los choferes de colectivos? Eso lo del aumento es para taparse. Se ríe de la gente más humilde. No lo hizo en los tres años y medio que está, lo va a hacer ahora? pero que deje de mentir".-"¿Qué pasa con jubilados provinciales, que nos prometieron el 11 por ciento y nos dieron el 9?".-"Quiero preguntar si en el aumento entran también los municipales".-"Soy anti-k y lo voté a Lavagna, no a Macri".-"Recién pase por la Plaza de Mayo y están los choferes y el gremio de UTA".-"En realidad, los fanáticos en las redes sociales que menciona el señor Tardelli son la gente asqueada y desesperada, que en estos 4 años han tenido una pérdida del poder adquisitivo fenomenal, aumento de medicamentos, nafta, gas, electricidad y todo lo demás. Los anuncios de hoy son un parche que no soluciona nada".-"Quiero un "Polémica en el Bar" con Tardelli, Almará, el flaco Abero, Matteoda y Aragón como minguito. Me río mucho con sus cruces".-"La plata va a salir de lo que les van a dejar de pagar a TN, Feinman, Majul, Fantino y Baby".- "Le respondo a la señora que pregunto de donde iba a salir el dinero con otra pregunta ¿les podemos pedir a los que sacaron el dinero del pueblo argentino que lo devuelvan? En una de esas las pegamos. Y se pagaría sola".-"¿El disparo del dólar no se ocasiona por las falta de inversiones sobre el país? ¿Los inversionistas extranjeros no se abrieron al obtener el resultado del domingo? ¿El único presidente que le dio la derecha al kirchnerismo fue Maduro? Nadie fuera del país quiere a los K por chorros... Si estábamos mal, ahora vamos a estar peor".-"Me quedo con ganas de escucharlo a Matteoda... Me gustaría saber que quería decir de la interna peronista".-"Está muy claro que estas medidas son totalmente especulando las elecciones de octubre. ¿Por qué no las dio a partir de agosto y hasta terminar su mandato? ¿Sólo septiembre y octubre? ¿Y si pierde? Y seguro que va a perder y por muchos más puntos".-"¿Ganó Fernández y entonces tiene que hablar con Macri? ¿Y si ganaba Macri? ¿Llamaría a alguien? Seguro no, seguiría como dijo, haciendo lo mismo y más rápido".-"Muy buena información la que brinda Raúl Balbi. Vamos Alberto para la victoria".-"Quiero saber si el plus para las fuerzas de seguridad corresponde a la policía de Entre Ríos".-"Me gustaría que el gobierno y los diputados que asuman revean la ley de empleadas domésticas. Ya que carece de licencia por hijo. Y si se enferma ¿quién los cuida?"-"Díganle a don Tardelli que el mando se entrega el 10 de diciembre y no el 11. Salvo que el crea que puede haber una continuidad de Cambiemos".