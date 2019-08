El Ventilador: paquete de medidas, alcance y repercusiones

Sorpresa, enojo, disculpas y reacción. Así parece haber sido por estos días el camino de emociones que llevó al Presidente de La Nación a emitir un mensaje grabado, donde dio a conocer las nuevas medidas económicas.



En la mañana de este miércoles, desde la Quinta de Olivos, Macri anunció nuevos lineamientos en materia de economía que, espera, impacte directamente en el bolsillo de una gran parte de los argentinos.



Sobre todo, de la clase media. Aquella de la cual considera que obtuvieron un masivo voto castigo.



¿Las medidas? Aumento del piso para pagar ganancias, bonos, reducción de impuestos, aumento del salario mínimo, entre otras.



¿A quiénes alcanza? A trabajadores en relación de dependencia, a informales y desempleados, a monotributistas, empleados públicos y a jubilados.

Es decir, una serie de medidas a partir de las cuáles el Gobierno Nacional busca generar un ingreso extra de dinero inmediato, en el bolsillo de más de 18 millones de argentinos.



El Presidente comenzó su discurso de esta mañana pidiendo disculpas por algunas declaraciones suyas en la conferencia de prensa que ofreció el lunes, luego de las PASO.



Y al mismo tiempo dijo haber entendido el mensaje de los argentinos en las urnas... Ahora bien... ¿cuál es la interpretación que da el Presidente y los miembros del Gobierno Nacional al mensaje de los argentinos en las urnas?



Los especialistas en materia económica aseguran que lo anunciado en el día de hoy puede, efectivamente, representar un dinero extra en el bolsillo por estos meses.



Pero también son varios los que lo ven como una desesperada cuestión electoral a corto plazo que no soluciona los problemas de fondo.



Luego de conocerse esta mañana el mensaje del presidente Macri, fue también Alberto Fernández quien encendió aún más la mecha de la discusión sobre este nuevo paquete de anuncios económicos.



¿Le alcanza al oficialismo con este tipo de medidas para obtener una reconsideración del voto por parte del electorado?



¿Existió un voto castigo que puede revertirse?¿O el 47% obtenido por el Frente de Todos ya es un piso inamovible?



Estas PASO no sólo funcionaron como la gran encuesta nacional que todos suponíamos. Al mismo tiempo, dejó a la política en una situación inédita para el país y con consecuencias directas para todos los argentinos: incertidumbre, caos económico y una sensación de transición, sin serla del todo.



Históricamente, las transiciones de un gobierno a otro se dan entre las elecciones de Octubre y la toma de posición en Diciembre, en apenas un mes y medio.



Es ahí donde, en el mejor de los casos, se reúnen vencedores y vencidos y dan comienzo a un traspaso de mando ordenado, rendición de cuentas y lineamientos.



Sin embargo, en este contexto actual, son varios los que hablan de una urgente reunión entre el Presidente y Alberto Fernández.



Pero en esta nueva situación para la Argentina, el motivo sería otro: llevar tranquilidad a los mercados.



Las posturas de ambos candidatos en este sentido, hasta ahora, más que tranquilidad parecen aportar un poco más a la incertidumbre.



Pero... ¿puede una reunión entre candidatos efectivamente llevar tranquilidad al mercado cambiario?



Hoy se conoció que hasta el mismo radicalismo es quien pretende que al presidente haga su mayor esfuerzo para reunirse con Alberto Fernández.



Pero el candidato del Frente de Todos dejó un poco más en claro su postura en el día de hoy en declaraciones durante una entrevista radial.



Así, entre idas y vueltas en medio de una transición que no llega a ser tal, la incertidumbre parece ser quien gana el protagonismo por estos días y de cara a las elecciones generales de Octubre.



Entre estrategias electorales en nuevo trama de campaña que recién comienza y la garantía de la gobernabilidad, así parece haber quedado atrapada la política argentina.



¿Se vislumbran giros inesperados antes del 27 de Octubre?