Paro de colectivos: medidas judiciales que evalúa la municipalidad de Paraná

El titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Paraná, Dr. Walter Rolandelli

Paraná El municipio busca recursos nacionales para destrabar el paro de colectivos

, se refirió, en diálogo con, al conflicto del transporte urbano de colectivos que desde hace tres días no brindan servicios en Paraná y las localidades del área metropolitana."Esto causa un gran perjuicio a la ciudad de Paraná, ya llevamos tres días sin servicio. Esto se ha transformado prácticamente en un caos. Como funcionario público le digo a la comunidad, la municipalidad no adeuda nada, este es un conflicto puramente entre la empresa de transporte y el legítimos reclamo de los trabajadores de colectivos.", puso relevancia Rolandelli.Entendió que desde la municipalidad de Paraná "hemos hecho un gran esfuerzo para colaborar con el transporte, si bien la municipalidad somos el poder concedente,Pero esto será una vez, el mes que viene se va a agudizar nuevamente. Por esto estamos analizando los pasos a seguir".El funcionario municipal reconoció que "si bien no está como servicio esencial, se ha transformado en esencial, como lo es el agua y demás servicios básicos. Creo que los jueces, luego de que hagamos una presentación, tienen que tomar cartas en el asunto y tratar de resolver esto en conjunto porque es un problema que afecta a toda la ciudadanía".