Taxistas realizan "entre 6 y 7 viajes más por día" ante el paro de colectivos

Este jueves se cumple el tercer día de paro que llevan a cabo los choferes de colectivos nucleados en UTA. La medida de fuerza genera serios inconvenientes para el normal desarrollo de las distintas actividades de la población.Ante la falta de colectivos quienes necesitan trasladarse hacia sus lugares de trabajo y niños que deben ir a la escuela, muchos optan por medios alternativos como taxis, remises y el tren., dijo Miguel, apostado con su auto en la Terminal de Ómnibus de Paraná."El trabajo en el centro ha aumentado un poco, a medida que van pasando los días, la gente se junta con compañeros para trasladarse en autos, pagan el combustible o la tarifa a media; otros y. Y hay que gente que no tiene plata para pagarse un coche", indicó a, al tiempo que agregó: "El colectivo le hace falta a mucha gente, el tren de Colonia viene atestado"., y cuando vuelven los colectivos todo regresa a la normalidad, cuando el trabajo es poco, hay muchos autos en la calle habilitados y no habilitados".Actualmente, la bajada de bandera está en 38 pesos y la ficha 2,25 pesos cada cien metros., afirmó Miguel.Finalmente, el trabajador del volante estimó que si el paro de colectivos no se resuelve hasta el domingo, día de elecciones, "habrá mucho trabajo porque la gente va a querer ir a votar".