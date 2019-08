El paro de colectivos y el derecho a la educación: "Las escuelas están vacías"

El paro de colectivos afecta el normal desarrollo de las actividades en las escuelas de Paraná. No sólo por los docentes que no asisten sino también por la falta de alumnos, los cuales no pueden llegar hasta el establecimiento ya que utilizan el transporte como medio de movilidad.Este conflicto, llevó a un grupo de maestros de la escuela Carbó, que sí se hacen presentes a pesar de la medida de fuerza de los colectiveros, a reflexionar sobre "el derecho a la educación" de nuestros gurises que quedan en medio de un conflicto que se debe resolver en esferas privadas., porque esta situación no sólo se registra en la Carbó sino que se da en otras escuelas que he recorrido", dijo el docente José Reynoso en declaraciones aAl establecimiento ubicado en la esquina Laprida y Buenos Aires asisten alumnos de Colonia Avellaneda, San Benito, San Agustín, La Floresta y Toma Vieja, entre otras zonas, y la mayoría utiliza el colectivo para llegar hasta el establecimiento. Aquellos que logran asistir en moto junto a sus padres, "por ahí ven que no están los docentes y deciden retirarlos porque son uno o dos alumnos que vienen.", señaló la regente Teresita Almirón.

Cuando los docentes hacen paro, es impresionante como (los padres) se quejan, pero en esta situación no es así

Vale recordar que en el caso de los docentes, para justificar la inasistencia al establecimiento escolar, deben presentarse en la comisaría más cercana al domicilio para dejar expuesta la situación y una vez que regresen a las aulas deben presentar el certificado. En este sentido, se aclaró que deben ir todos los días mientras dure el paro de colectivos.Por su parte, Gastón Bustamante opinó que ", no se puede avanzar con los temas o con el programa". En estos días los docentes que asisten a las escuelas, aprovechan para corregir trabajos prácticos y preparar las clases., remarcó Reynoso.Finalmente, Almirón expresó que