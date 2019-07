Hein sobre el incendio: "Fue un hecho de intolerancia, no de agresión política"

"Fue un acto de intolerancia que hoy tenemos que repudiar, yo no soy más importante porque soy el intendente, porque le puede pasar a cualquier hijo de vecino", aseguró ael intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein.Es que este lunes, en horas de la madrugada, un incendio intencional afectó el garaje de la vivienda del presidente del PRO en la provincia y precandidato a Diputado Nacional.Las llamas destruyeron por completo el auto del jefe comunal y hasta el momento, por el hecho, fue detenido un sujeto de 35 años, tras un allanamiento que se realizó a una vivienda de calle Tucumán al 400.Fue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien apuntó por el hecho a un "ultra K". En la misma línea se expresó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al calificar el "ataque" como "un hecho de violencia política".Sin embargo, Hein, en diálogo conapuntó al nivel de "intolerancia" que atraviesa la sociedad en general y desvinculó el incidente que sufrió con una supuesta rivalidad partidaria. "Hay que separar la paja del trigo", sentenció."Hay un peronismo pensante y personas que son totalmente ortodoxas; y esta persona (por el detenido) tiene un pensamiento totalmente irracional y ortodoxo", apuntó. Hein aclaró que el atacante "está bajo una figura de un partido político", pero hizo hincapié en "la cuestión de total intolerancia"."Es una persona desmedida en sus acciones y eso es lo que hay que repudiar", subrayó el intendente de Basavilbaso."Hace tres años y medio que sistemáticamente, por parte de esta persona y su hermano, vengo sintiendo presiones, demandas y cuestiones que hablan en nombre del peronismo, pero no puedo enjuiciar al peronismo porque éstas son personas aisladas que hablan en nombre propio", aclaró Hein.Fue en ese sentido que se refirió a las declaraciones emitidas por Bullrich: "Ella no puede hablar en nombre de todo el partido político".Finalmente, el mandatario municipal de Basavilvaso destacó el rápido accionar de la Policía de Entre Ríos, el acompañamiento del presidente Macri, del ministro Frigerio, del vicegobernador Bahl y de la ministra Romero."Me quebraron anímicamente respecto a mi familia, porque se metieron en mi casa y el daño colateral fue sobre mi familia", lamentó Hein, al tiempo que adelantó: "Me angustia lo que pasó pero me tengo que reinventar y proteger a mi familia".