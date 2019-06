Los peronistas oficialistas "dieron la bienvenida" a Pichetto

El objetivo anexo: resaltar el cambio de vientos internos que se percibe hoy en el seno del oficialismo.



Jugando de locales, la organización del evento correspondió al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, quien contó con la colaboración del ministro de Gobierno de la Ciudad, Bruno Screnci, encargado de la reserva del lugar. El lugar elegido fue la parrilla Los Patitos, en Rafael Obligado 1750, de la Costanera. El menú: bife de chorizo, papa fritas, provoleta y helado de postre.



Una treintena de dirigentes participaron del evento, que tuvo en la cabecera al flamante candidato a vicepresidente, quien fue flanqueado por Diego Santilli a su izquierda y el ministro Rogelio Frigerio a la derecha.



La idea fue de Santilli y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, dos de los "peronistas Pro" que son parte de la formación original que acompañó a Mauricio Macri en su paso por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, como paso previo a la presidencia de la Nación. Dos dirigentes con muchos contactos dentro del peronismo que nunca dejaron de lado y que hoy cobran más vigencia dentro del replanteo interno que implica en el Gobierno la incorporación del senador rionegrino.



"Los dirigentes valiosos son los que se comprometen con el país por sobre sus intereses personales. Juntos vamos a trabajar por el cambio", expresó Diego Santilli al darle la bienvenida a Pichetto.



La convocatoria a Pichetto es una suerte de reivindicación para toda el ala política que se sentía postergada y que tenía su referencia principal en Emilio Monzó, quien cansado de esa situación anunció el año pasado su decisión de alejarse no solo de la Cámara de Diputados cuando concluya su mandato, sino también de Cambiemos, posiblemente.



Reivindicado por las circunstancias, ahora parece haber recompuesto su decisión. Si bien se espera que cumpla su palabra de dejar la presidencia de la Cámara baja, adonde iría Cristian Ritondo, en caso de imponerse Macri en las elecciones, Monzó podría permanecer en el seno del Gobierno, tal vez en otro cargo. Consultado al respecto a la salida del encuentro, no dio precisiones. Sí confirmó de manera risueña y como dato de calor que durante el almuerzo "cantamos la Marcha Peronista, como corresponde".



A la salida del almuerzo oficiaron de voceros el propio Miguel Pichetto, Santilli y Ritondo. Este último destacó el valor de "sumar a un hombre" como el senador rionegrino, lo cual "nos da mayor amplitud para un proceso electoral, gobernabilidad y consenso".



Consultado sobre si será el futuro presidente de la Cámara baja, Ritondo confirmó que "tuve un ofrecimiento de parte del presidente, la gobernadora y de Marcos Peña", pero sugirió esperar la conformación de las listas, el próximo 22 de junio.



Por su parte Santilli recordó que "con Miguel me tocó trabajar en el Senado", y lo calificó como "un demócrata", valorando su elección para acompañar a Macri como "una decisión que me gusta mucho".



El senador rionegrino consideró un "concepto exagerado" hablar del "efecto Pichetto". Sugirió en cambio "hablar del efecto Macri, porque fue una decisio´n de apertura de parte del presidente y una gran convocatoria a unir a los argentinos".



Consultado sobre si consideraba que en la fórmula del kirchnerismo existía una suerte de "doble comando", Pichetto expresó que "la centralidad del poder y los votos están en la figura de la expresidenta", y se mostró dispuesto e interesado en participar de un debate con Cristina Kirchner. "Puede ser interesante discutir con la expresidenta, puede aportar a que la Argentina analice con mucho detenimiento el voto".



Asimismo advirtió que "estamos ante una diagonal de la historia que plantea volver al pasado, a situaciones de aislamiento, o definitivamente dar el paso a un capitalismo moderno, a mejorar el consumo de la gente, con menos subsidiados, menos gente sin trabajo, volver a recuperar el concepto de Perón".



Tomaron parte del almuerzo, entre otros, los citados Pichetto, Ritondo, Santilli y Monzó, además de los diputados Silvia Lospennato, el ministro bonaerense Gustavo Ferrari, el intendente de Quilmes Martiniano Molina; el jefe de Gabinete bonaerense Federico Salvai; y los diputados Daniel Lipovetzky y Alvaro González. Estuvieron también el vicepresidente del Banco Ciudad, Fernando Elías y los legisladores porteños Agustín Forchieri y José Luis Acevedo. También fue el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad, Maximiliano Corach; el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro; y los ministros bonaerenses Joaquín de la Torre y Santiago López Medrano y el intendente platense Julio Garro.



Parlamentario.com