Bordet: "Bahl hará la transformación que Paraná necesita"

. El acto es el camping del Sindicato de Empleados de Comercio local."Entendemos a la política como una herramienta transformadora, se hace de cara a la gente, no se hace de cara a las redes, se hace con presencia para tomar un compromiso con cada vecino y además también para escuchar, lo que nos dicen nuestros ciudadanos, qué nos dicen cuando nos equivocamos para corregir los rumbos, que nos dicen lo que nos está faltando en la provincia, para seguir transformándola en los cuatro años", puso relevancia en su discurso, el actual gobernador y candidato por la reelección, supoPara Bordet "".En el mismo sentido definió: "No es casualidad, no es por un capricho, no es por una ocurrencia, porque de verdad duele esta realidad que pasa hoy en Paraná. Duele que no se puede hacer en esta ciudad, lo que hemos hecho en otras ciudades de Entre Ríos."."Tengo la alegría de poder compartir este espacio con los jóvenes", resaltó el gobernador. "La sociedad que viene en los próximos años es la sociedad del conocimiento y es imperdonable que nuestros jóvenes no se puedan capacitar. Y a esto lo digo, porque cuando asumí la gestión, muchos analistas, y muchos de la oposición, me decían que la provincia tenía un grave problema, que la Uader, por el déficit que generaba, que a plata de hoy debe estar arriba de los 1000 millones de pesos, si yo lo advertía con ojos de contador, y sí, genera un déficit y si uno lo analiza como contador, había que ajustar, cerrar la universidad, transferir la universidad y olvidarnos del tema. Si lo veo como un dirigente político y social que soy,", dijo además en su discurso.