Sadop acordó un 65% de aumento para docentes extraprogramáticos

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), junto al Consejo Superior de Educación Católica (ConSudEC), la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (CoordiEP) y la Asociación de Institutos Libres de Enseñanza en General, firmaron un alza salarial del 65 por ciento para todos los docentes extraprogramáticos del país



El acuerdo entra en vigencia desde el 1 de mayo de 2019, en tanto que en agosto las partes volverán a reunirse, a fin de evaluar una "recomposición de los valores básicos de la escala a tenor de la evolución de los índices económicos a esa fecha", según indica el acta.



Además, los presentes acordaron continuar trabajando, a fin de poder construir una nueva estructura orgánico funcional, diseñada en base al reconocimiento de los puestos de trabajo vigentes, cargos y funciones.



La última actualización que habían recibido los educadores extraprogramáticos fue dispuesta por el Consejo Gremial de Enseñanza Privada (CGEP), el 3 de mayo de 2017. Luego de eso, Sadop instó en rever las condiciones de este sector, pero los interlocutores se negaban a abrir una instancia de diálogo.



En representación por Sadop asistieron a la firma del acuerdo María Lazzaro (Secretaria General), Jorge Kalinger (Secretario General electo), Pedro Bayúgar (Secretario Gremial) y Marina Jaureguiberry (Secretaria Gremial electa).



Vale aclarar que los docentes extraprogramáticos son agentes que se desempeñan en actividades que exceden los planes de estudios que aplica el instituto, y no están incluidos en la Planta Funcional Docente.



Estos docentes dan contenidos por fuera de los diseños curriculares, por caso los talleres de idiomas, música, teatro, artes plásticas y demás. No obstante, no implica a aquellos docentes de unidades curriculares de orientación artística con reconocimiento pedagógico y económico.