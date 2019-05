Alberto Fernández reiteró que la decisión de sumarse al PJ es de Massa

El precandidato presidencial Alberto Fernández aseguró que la posible incorporación de Sergio Massa a la alianza electoral que integra el PJ es una potestad del líder del Frente Renovador."Siempre hemos tenido abiertas las puerta para el espacio de Sergio Massa teniendo en cuenta que allí hay muchos dirigentes, muchos votantes que participan de la idea de la constitución de un frente amplio opositor", manifestó.El ex jefe de Gabinete indicó que durante el último tiempo mantuvo diálogos con el tigrense que lo indujeron a "pensar en la posibilidad de estar juntos"."Pero esa voluntad está en Sergio. No es una decisión que esté en nosotros, a esta altura está sólo en la potestad de Sergio", remarcó Fernández.En otro orden, el precandidato presidencial manifestó que la fórmula que integra junto a la senadora Cristina Kirchner "es inmodificable" porque cada uno de ellos sabe cual es el rol que debe cumplir.Fernández se refirió también a expresiones vertidas la semana pasada en relación a que, durante su eventual gestión presidencial, los jueces deberán "rendir cuenta" de sus actos."Lo último que quise fue anticipar una represalia, sólo traté de moderar un comentario. Sólo digo que en una República todos deben rendir cuenta de sus actos, también los jueces", indicó.También anticipó que los jueces no deberán dar explicaciones al Presidente sino a las instituciones que se lo reclamen como el Consejo de la Magistratura."Haré todo lo que esté a mi alcance para que la República funcione", señaló.Consultado respecto al juicio oral que se lleva a cabo contra la líder de Unidad Ciudadana, Fernández estimó que para esas causas fueron forzadas otras investigaciones con la única intención de "involucrarla a ella"."Tengo la absoluta certeza de que si el derecho funciona, Cristina no puede ser condenada. Los Tribunales orales no condenarán a Cristina", expresó.