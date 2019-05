El Frente Renovador encomendó a Massa negociar "coalición opositora"

Dirigentes del Frente Renovador de todo el país delegaron en su principal referente Sergio Massa la "potestad para construir una coalición opositora que le pueda ganar a Macri".Durante una convención partidaria realizada en el predio de Parque Norte, el massismo le dio libertad de acción al exintendente de Tigre para definir la estrategia electoral de cara a octubre.En los últimos días, los movimientos de Massa parecieron ratificar su pertenencia a Alternativa Federal, aunque algunos dirigentes bonaerenses del espacio presionan al exdiputado para acercarse a Cristina Kirchner.Por lo pronto, Graciela Camaño era una de las principales dirigentes a la que se esperaba escuchar en la convención en Parque Norte y fue la encargada de cerrar la lista de oradores.La diputada nacional es una de las espadas del Frente Renovador y es reconocida como una de las voces que por lo bajo se manifiestan en contra de un acuerdo entre el massismo y el kirchnerismo."Sergio nos va a llevar al camino que nos corresponde", arrancó Camaño en un encendido discurso que despertó varios aplausos de los congresales. "Creo en Sergio. Me acuerdo cuando un 'mocosito' de 17 años se me plantó y me dijo que iba a ser Presidente", lanzó la diputada.En el cierre de su discurso, Camaño le dio un fuerte apoyo a Massa: "No dudo que cuando decidas sé que no vas a decidir lo mejor para nosotros, sino que vas a elegir lo mejor para la Patria".En el congreso del Frente Renovador que se realizó en Parque Norte, los dirigentes que responden a Sergio Massa habilitaron al ex intendente de Tigre a que negocie con el kirchnerismo un frente opositor para derrotar a Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de octubre. Así se desprendió del documento que se leyó luego de que tomaran el micrófono 26 dirigentes y antes de que cerrara el acto el ex jefe de Gabinete.Entre otros puntos, el documento criticó a la administración de Mauricio Macri e instó a Massa a "realizar los acuerdos necesarios y oportunos" para derrotar a Cambiemos en las elecciones."El Gobierno es incapaz de ver el dolor y el sufrimiento que está causando, y estamos frente a un gobierno irresponsable, que está hipotecando el futuro de todos los argentinos con una deuda impagable que ya supera los USD 187 mil millones, un gobierno terco y soberbio, que a pesar de las señales, de la contundencia de los datos, del clima social, no es capaz de reconocer sus errores ni hace autocrítica. Lo peor de todo es que nos sigue diciendo que no hay otro camino", destacó en su discurso Massa.El líder del Frente Renovador agregó que "este es un Gobierno mezquino que lucra con la polarización y con la división de la sociedad, que apuesta a la grieta como estrategia política y electoral. Nadie puede dividir a una sociedad para ganar una elección y después gobernar para todos".En la previa, la única certeza parecía ser que Massa buscaba apuntalar su candidatura a presidente. Ahora, tras la habilitación del congreso para que Massa negocie con otros sectores de la oposición, la cuestión pasa por si se mantiene como opción de la "tercera vía" junto a Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto o si atiende el llamado de unidad que impulsa el denominado Frente Patriótico del que son parte Unidad Ciudadana, parte del PJ, Victoria Donda, Pino Solanas, entre otros.

