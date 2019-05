Transporte, bancos y escuelas, los sectores donde más impacta el paro en Paraná

Sobre el movimiento comercial

Debido a la huelga general que se lleva adelante en el país, se advierte un menor movimiento en la capital entrerriana, tal como ocurre en cada medida de fuerza a la que se pliega el transporte público. Las dársenas de la terminal de ómnibus lucían vacías desde temprano, pese a la llegada de algún micro que había partido antes del inicio del paro. Mientras tanto, como estaba anunciado, ningún micro urbano transitaba por las calles de Paraná, donde sí se notaba un caudal de autos que, en algunas horas, no distaba demasiado de lo habitual.En las escuelas, la ausencia tanto de docentes como de alumnos era mayoritaria. Muchos de ellos tenían como justificativos la imposibilidad de llegar al establecimiento por la falta de transporte público. Cabe acotar que aquellos que se domicilian a más de 15 cuadras del lugar donde dictan o reciben clases tienen las faltas justificadas.Mientras tanto, en el sector bancario el acatamiento era casi total. Muchas entidades ni siquiera abrieron sus puertas.También había menor cantidad de gente en los hospitales, donde estaban garantizadas las guardias mínimas, y en oficinas como ATER.En cuanto a las estaciones de servicio, en las de YPF, la atención era normal, mientras que en otras se advertía la presencia de menos playeros. Incluso, en una situada en la zona de Cinco Esquinas el minimercado estaba cerrado.Por otra parte, el sector comercial trabajaba en forma prácticamente normal en los barrios, mientras que en el centro fueron pocos los negocios que se plegaron a la medida de fuerza.La mayoría de los locales comerciales de la Peatonal San Martín abrió sus puertas este miércoles, pero según reconocieron sus responsables a, el movimiento de transeúntes era menor."Trabajamos de forma normal, aunque no anda mucha gente, pero seguimos en el horario habitual", comentó la vendedora de una tienda de indumentaria femenina.Otro comerciante dijo estar "totalmente en contra del paro". "Nosotros trabajamos más que nunca, porque no hay otra forma. La cantidad de gente se vio afectada por el paro del transporte, pero acá estamos, para el que quiera venir", animó el responsable de un local de ropa para hombres."Esto es un fracaso", refirió un agenciero en relación a la huelga nacional. "Si no hubiera paro de transporte, esto no se siente porque los comerciantes abrieron, la mayoría", remarcó."El comercio trabaja normal, con horarios especiales porque no hay colectivos, pero la gente sale igual", apuntó la responsable de otra tienda."Uno necesita abrir el comercio, en mayo hubo muchos altibajos con la temporada por el clima no ayuda y sumado al contexto económico, fue un mes tranquilo", explicó."Los clientes buscan descuentos y promociones, y aprovechan las ofertas", comentó.Respecto del aguinaldo, el que podría ser considerado como un alivio para el sector, la comerciante reconoció: "Con los que hablamos, ya saben que al aguinaldo lo tienen destinado a pagar tal cosa, pero de igual manera, todo lo que sea un incentivo y pueda reactivar consumo, viene bien"."Hubo un incremento de precios en abrigos porque se manejan con precios a valor dólar. Y hay costos que uno tiene que absorber para poder vender", cerró.