El transporte "está absolutamente parado", sostiene UTA

El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, afirmó que el transporte público de pasajeros "está absolutamente parado" y destacó que la gente se suma a la medida de fuerza porque la situación social "está a la vista de todos"."Hay una gran porción de argentinos que vive una situación horrible y muy grave y que se suma a la medida de fuerza", agregó el sindicalista.El Secretario General de la Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró hoy que el paro "es contundente" y espera que el presidente Mauricio Macri entienda los motivos de la medida de fuerza para "cambiar el rumbo de la economía"."Hasta ahora, que ya abrieron los bancos en el interior del país, el acatamiento al paro es altísimo", sentenció Palazzo en diálogo con Mauro Viale, por radio AM 990."No hay movimiento en la calle tampoco", apuntó el referente de la Bancaria, quien dijo que estos son momentos donde "se pueden ver a los verdaderos estadistas" y que Macri tiene la gran chance de poder modificar el rumbo del país."Ojalá Macri entienda el paro y cambie algunas cosas de la economía. Si quiere seguir siendo presidente tiene la oportunidad de demostrar que quiere cambiar y mostrar su condición de estadista, si es que la tiene", subrayó."La política económica de Macri ha perjudicado a los trabajadores, a los jubilados, a las pequeñas pymes y todo se está complicando cada vez más y por eso el paro de hoy es contundente", agregó.Para Palazzo "no hay dudas que a la gente le está yendo mal" y explicó que de continuar con este rumbo económico "está claro que no hay chances que un proceso electoral corone otra vez a Macri como presidente de la Nación".