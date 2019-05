El Ventilador: la situación económica de Argentina, vista con "ojos externos"

La grieta en Argentina se agita desde adentro y desde afuera. En este particular año electoral son muchas las voces que se suman a opinar sobre el binarismo en el que, al parecer, estamos envueltos a la hora de pensar un nuevo gobierno a partir de octubre próximo.



Esta vez pidió la palabra el diario, tal vez, más influyente del mundo. El New York Times dedicó parte de la tapa de su publicación del domingo a un artículo sobre la "miseria económica argentina".



Y en él, además, reflexiona sobre el impulso que esta crisis le podría dar a un "regreso del populismo", en clara alusión a una posible presidencia de Cristina Kirchner.



El reconocido diario estadounidense envío un corresponsal a diferentes ciudades del país para documentar los aspectos más negativos de la economía argentina actual. Pero el análisis de la nota deja establecido, de forma reiterada, un concepto que se vuelve el centro del debate una vez más: el Populismo.



"Se suponía que el gobierno de Macri iba a dejar el populismo atrás. Ahora parece que lo puede traer de vuelta el país ", afirma el artículo en uno de sus párrafos.



Ahora bien... ¿De qué hablamos cuando decimos populismo? ¿Qué características debe tener un gobierno para ser considerado populista? ¿Hay una sola manera de definir al populismo más allá del contexto de cada país?



Este artículo del New York Times, que fue viralizado por redes y replicado por cientos de diarios y portales de todo el mundo, señala que Macri busca la reelección en un año donde la economía se contrae, la inflación sube y la desocupación trepa por encima del 9%.



Pero al mismo tiempo que hace referencia a un posible regreso del populismo, no deja explícito que ese sea un temor de la población, sino más bien de los mercados.



Incluso el propio presidente Mauricio Macri asegura, con cada disparada del dólar o riesgo país, que los mercados interpretan la posible vuelta del Kirchnerismo a la presidencia.



Entonces... ¿Preocupa realmente a los mercados y a grandes medios como el New York Times la pobreza y miseria en Argentina? ¿O más bien el peligro que representaría para los mercados la vuelta de un gobierno llamado populista?



Y en este sentido... ¿Cuál es la verdadera relación entre los mercados y los gobiernos populistas?

¡Hasta que un día nos descubrieron! Pobreza y miseria en Argentina, según el más grande multimedio norteamericano.





El conductor del programa Lalo Foncea destacó: "El artículo periodístico hizo eco en todo el mundo. No es poca la importancia que se le dio; la publicación fue en tapa y un domingo. En todos los diarios del mundo, la edición del domingo es la más leída. A la situación económica argentina la nombraron como la `miseria económica argentina`, pero en relación, no sólo a datos concretos que ponen en la nota, sino también a lo que esto podría generar, según ellos, la vuelta del populismo. Vuelve a poner en el centro del debate el concepto del populismo, que genera siempre mucho ruido, Por eso es importante debatirlo".



"Al gobierno del presidente Trump también se lo nombraba como un gobierno populista", puso relevancia Foncea.





La periodista Luz Alcain reflexionó: "Un diario de EEUU, el más importante, en su edición del domingo, refiere a la Argentina. Me parece que una vez más, es confirmar que el escenario político de la Argentina está en el ojo de la tormenta, está en la lupa de EEUU el control de lo que sucede respecto de la política argentina pero también de todo lo que sucede en América Latina toda. Es una prueba más, así como las políticas del FMI intentaron blindar a Macri, dándole un préstamo que no se dio nunca, para ver si llegaba diciembre, y aun así se viene el populismo. ¿Cómo es el tema?".



"En general, la palabra populismo se usa despectivamente. En todo caso, Cristina Kirchner y algunos otros líderes latinoamericanos lo han tomado para sí como diciendo `tomamos este mote y lo defendemos`. Desde la crítica, populismo sería cuestionar el accionar del Estado, cuestionar los derechos sociales, cuestionar un liderazgo fuerte", mencionó.





La periodista Alejandra Rettore apuntó: "Tuve la oportunidad de hablar con Eliezer Budasoff, director de `The New York Times` en español, en la tarde de este martes, que está en México y que es entrerriano, para preguntarle por esta publicación y me dijo que colegas, salieron a hacer un estudio de cómo está la economía de Latinoamérica. Lo que sale del populismo y su vuelta respecto a la falla de la economía de Macri, es de los testimonios que ellos recogieron. Los que sacan a luz esta realidad son los testimonios que recogen estos colegas que recorrieron varias ciudades de Argentina y llegaron a Paraná. No es que nos vinieron a descubrir".



"La ex presidenta Cristina Kirchner, dijo en la Feria del Libro que admiraba la economía de Estados Unidos. El gobierno de Trump es considerado populista", resaltó.



El periodista Sebastián Martínez, dijo que "hay populismos de derecha y de izquierda. En Ciencias Políticas el término tuvo distintas significaciones a lo largo de la historia. En los últimos años casi siempre la visión europea tuvo como un uso despectivo o peyorativo del populismo. En cierto sentido era antidemocrático porque iba en contra de las instituciones".



"En los últimos años hubo una inversión de ese término a partir de Ernesto Laclau, que lo dio vuelta al término en cuanto a que era algo positivo. Era una lucha que traspasaba la visión marxista de la lucha de clases y oponía la lucha de un bloque dominante en contra del pueblo", remarcó.

"El primer gobierno que se autodefine como populista es el de Cristina Fernández de Kirchner. Se dice que todas las democracias son populistas porque se necesita que el pueblo vote", aseguró.





El panelista Mariano Kohan, manifestó que "hay un interés muy grande de Trump para fortalecer a Macri como un estandarte de EE.UU. Argentina por primera vez en la historia se convirtió en un país intervencionista de terceros países hermanos latinoamericanos. Es clarísimo, porque ese dinero jamás se lo dio el FMI a nadie y menos a un país como Argentina. EE.UU está dejando de ser hegemonía global y está dando manotazos de ahogado".



"Populismo es una categoría científica y académica que tiene que ver con convencer a las mayorías de que están mal porque hay una minoría que lo está exprimiendo. En el mundo se conoce como ejemplo del populismo al nacismo, por ejemplo", resaltó.





El periodista Javier Aragón, resaltó que "la publicación me hace acordar a los ´90, donde era palabra santa lo que decían los medios estadounidenses o donde los economistas nos asesoraban. Así nos fue, esas políticas del FMI fracasaron".