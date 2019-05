Frigerio: "Hemos tenido muy buenas respuestas a la búsqueda de consensos"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recalcó que "hoy más que nunca el país necesita dar esta muestra hacia el mundo", en referencia a la convocatoria lanzada por el gobierno de Mauricio Macri, y aseveró que las puertas de la Casa Rosada "siempre" están abiertas "para conversar mano a mano" incluso con la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner."Hemos tenido muy buenas respuestas a la búsqueda de consensos de (Miguel Ángel) Pichetto, de (Juan Manuel) Urtubey, de distintas asociaciones civiles de la Argentina y de los representantes de los cultos", dijo el funcionario.En el mismo sentido, remarcó: "También hoy el doctor (Roberto) Lavagna dio una primera respuesta a este llamado del Presidente y también es positiva porque no objetó ninguno de los puntos, sino que los aclaró".En declaraciones a radio La Red, el funcionario planteó que "muchos gobernadores se han pronunciado también a favor del consenso" y recalcó que cuando el Gobierno nacional pueda reunirse con ellos "la gran mayoría va a apoyar esta iniciativa"."Esto es lo mínimo que han hecho otros países, sobre todo países de la región, que han dejado de discutir sobre algunas cosas y esto es lo que está proponiendo el Presidente", resaltó el ministro.Consultado acerca de la posibilidad de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner forme parte de estas reuniones indicó que "en principio debería plantear qué es lo que ella piensa en la búsqueda de estos consensos básicos" y remarcó que "por supuesto siempre está abierta la puerta para conversar mano a mano"."La que define cuál es el programa de gobierno que un país lleva adelante es la gente cuando vota y eso hay que verlo en octubre. Esto es otra cosa, se trata de cuestiones básicas, mínimas, sobre las cuales no tenemos que discutir", completó Frigerio.