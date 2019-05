Frigerio confirmó que el gobierno convocará al diálogo a Cristina Kirchner

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que "probablemente esta semana" el Gobierno convocará a la expresidenta Cristina Kirchner al diálogo que plantea de cara a la firma de diez puntos para acordar una serie de políticas."Como dijimos, la convocatoria no tiene que excluir a nadie. Cristina Kirchner representa a un sector del electorado y es importante que forme parte. Lo haremos probablemente esta semana", afirmó Frigerio.En declaraciones a la radio La Red, el ministro adelantó que desde el Gobierno se buscará contactar a la expresidenta "a título personal o a través de uno de los miembros importantes de este espacio".Por otra parte, Frigerio, minimizó las respuestas negativas de algunos dirigentes de la oposición, como Sergio Massa o Roberto Lavagna, ante la convocatoria y afirmó que el Gobierno "todavía no se sentó a conversar"."Se intentó trabajar (en el acuerdo) sin que tomara estado público, pero lamentablemente se filtró", dijo el titular de la cartera política.Para Frigerio, "esto no es un contrato de adhesión, es el inicio de una conversación para llegar a acuerdos básicos como tienen muchos países de la región, que han podido resolver problemas que la Argentina todavía no ha podido resolver"."Estamos convencidos de que tenemos la capacidad de hacerlo", sostuvo Frigerio, quien de todos modos reconoció que "las cosas tienen su período de maduración".Para el funcionario, "ahora hay más señales respecto a que un llamado a generar acuerdos puede tener receptibildad dentro del arco político".Por otra parte, evaluó que "Martín Lousteau es un político muy valioso para el país y el Presidente (Mauricio Macri) también lo ve así"."No se descarta que se amplíe la base de sustentación política (de Cambiemos). Este es el gobierno más débil en la Cámara de Diputados", aclaró.