Feriado sin colectivos por paro de UTA: Cómo funcionan los servicios

Política Inició un paro total de transportes

Qué no hay este 1º de mayo

Lo que sí funciona

Tras la jornada de paro nacional que no afectó al transporte, este rubro lleva adelante su propia medida de fuerza este miércoles en todo el país. Y además, como todo día feriado, varios servicios se verán reducidos.El paro por 24 horas que convocó la cúpula de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que no se sumó a la huelga general impulsada por un sector delAdemás de la falta de transporte, este miércoles, como todo feriado, no habrá clases en ninguno de los niveles educativos, públicos ni privados., mientras que el comercio y la industria permanecerán en su mayoría sin actividad. Según los gremios, tampoco abrirán sus puertas shoppings ni supermercados.En tanto, el servicio de taxis y remises podría verse reducido, ya que los trabajadores se tomarán el día y se espera que sólo los titulares de las licencias salgan a trabajar.