Inició un paro total de transportes

El paro por 24 horas que convocó la cúpula de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que no se sumó a la huelga general de este martes impulsada por un sector del gremialismo kirchnerista y enfrentado con la CGT, comenzó esta medianoche y deja sin transporte público a los pasajeros durante todo el 1 de mayo.



La decisión de parar durante el Día del Trabajador, anunciada por su secretario general, Roberto Fernández, a principios de abril, se debe a que para el sector no es favorable trabajar los feriados, ya que luego les descuentan de los sueldos por el Impuesto a las Ganancias.



La UTA sostiene que, hasta tanto no resuelva ese conflicto, y aunque mantiene el diálogo con el Gobierno nacional, realizará la misma medida de fuerza todos los feriados.



Así, este miércoles pararán todas las líneas de colectivos, subtes y trenes, por lo que algunas empresas estarán sin brindar servicios, ni recibir ingresos, durante 48 horas, ya que, hoy, más de setenta líneas pertenecientes a 22 empresas de transporte decidieron adherirse al paro convocado por el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) encabezado por los líderes de Camioneros, Hugo Moyano y su hijo Pablo.