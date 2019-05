El gobernador Gustavo Bordet y el vice, Adán Bahl, fueron convocados a participar de la Asamblea Anual de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), que se desarrolló este viernes en la capital entrerriana.Antes del inicio de la asamblea, el presidente de la entidad, Leandro Garciaindia se refirió a la crisis económica por la que está atravesando el país y afirmó que la industria entrerriana tiene una capacidad ociosa que ronda el 60 por ciento.Respecto a la situación económica del país, opinó que desde hace mucho tiempo "venimos advirtiendo nuestra preocupación por las variables macroeconómicas, que nos están situando en un escenario realmente muy complejo, con tasas de interés superiores al 70% que desalientan las inversiones productivas y priorizan la inversión especulativa y financiera, a lo que se suma la inflación que viene creciendo y una gran recesión que golpea a los sectores productivos y a las familias".Por último, remarcó una inquietud que había planteado más temprano: el hecho de que los gobernadores no hayan sido convocados para realizar aportes a las últimas medidas tomados por Nación. "Más allá de la posición política de cada uno, todos deseamos que al país le vaya bien. La situación es compleja y muy preocupante".Posteriormente, y en diálogo conenumeró las medidas que se han tomado desde la Provincia para ayudar a pymes y empresas, las cuales "son un aporte para mejorar las condiciones estructurales en la competitividad pero no alcanza si no hay un cambio en las variables macroeconómicas del país que es lo que estamos demandando".