Peña: "Está completamente descartado adelantar las elecciones"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña rechazó los rumores que deslizaron que Macri podía no presentarse para su reelección y dejarle así su lugar a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.



"No pensamos en cambios en el gabinete, indicó el funcionario de Cambiemos", al tiempo que agregó: "Está completamente descartado adelantar las elecciones".



En declaraciones al canal Todo Noticias (TN) Peña indicó que desconoce si la ex presidenta Cristina Kirchner finalmente se va a ´presentar como candidata para competir con Macri, pero evaluó: "En las elecciones hay mucha indecisión hasta el final. Un sector tiene preferencia por Cristina Kirchner pero creemos que la mayoría quiere ir para adelante y no volver atrás".



Respecto a los sondeos que señalan que el actual mandatario nacional podría perder en un balotaje, el jefe de Gabinete advirtió: "La encuesta no es un pronóstico, no es futurología. Te puede servir para servir dónde está parada la sociedad. Hablar de balotaje y tomar decisiones en base a eso es poco serio".



Por otra parte, sostuvo que "Argentina tiene una economía vulnerable por diversos motivos, desde su historia hasta su presente" y explicó que "todavía depende de financiamiento internacional para cubrir el gasto de todos los días".



"Está claro que fue un error plantear la velocidad y los pronósticos que pueden haber llevado a minimizar el tamaño del desafió que tenemos. Estos cambios son profundos y estructurales", precisó.



Asimismo, señaló que "el mundo mira el proceso de la Argentina y a partir de allí toma recaudos", por lo que "quieren que se confirme para dónde quieren ir los argentinos".



"El impacto de una crisis de reducción de financiación más la sequía no fueron vistos en su momento. Lo importante desde el hoy es discutir lo que viene hacia delante. El camino es el correcto", sostuvo.



Peña pidió que "el desafío de toda la dirigencia política, en lugar de solo hacer diagnósticos, sea el de poder plantear lo que harían para reducir esa incertidumbre".



"Tenemos que prepararnos como Gobierno para administrar un tiempo de mucha incertidumbre".