Política

Transporte urbano de Paraná

Lunes 18 de Febrero de 2019

"A pesar del aumento vamos a seguir teniendo el boleto más barato del país"

"La provincia se hace cargo de la mitad del boleto y de otro porcentaje se hará cargo Nación. Esto no alcanza, me he visto obligado a hacer un aumento. Desde el Ejecutivo subsidiaré para llevar el precio a 20 pesos", prometió Varisco.