Dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto con los pilotos

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, le solicitó hoy a los gremios aeronáuticos APLA y UALA que acaten la conciliación obligatoria que dictada por la secretaría de Trabajo, para que mañana y el viernes haya vuelos.



El funcionario cuestionó con dureza la medida de fuerza que anunciaron los pilotos por el cambio de una normativa laboral y enfatizó que tras el pedido de conciliación obligatoria asume que "mañana y pasado va a haber vuelos".



En declaraciones a radio La Red, el funcionario aseguró que la normativa de la ANAC para pilotos extranjeros "es para simplificar la llegada de gente que tiene la licencia para volar, para que el trámite sea más sencillo y menos engorroso".



Y destacó que "esto beneficia a los pilotos argentinos que volaban afuera y están volviendo" para trabajar ahora en el país, lo cual niegan los sindicatos que representan a los pilotos en la Argentina.



Dietrich dijo que si se comparan las nóminas de pilotos de 2015 y la de 2018, a la fecha hay "cien pilotos argentinos más" trabajando en el país, en un escenario en el que hay más compañías aéreas operando.



"Lo que hay en la Argentina hay una ley de hace cincuenta años que dice que pueden venir instructores a trabajar al país durante dos años. El kirchnerismo los trajo cuando compró los Embraer para Aerolíneas y a nadie le preocupó", dijo Dietrich.



Norwegian, una de las low cost más grandes del mundo, trae sus instructores de afuera porque ya tiene un grupo armado con el cual trabaja, se siente segura con ellos y se garantizan la calidad de los servicios.



El funcionario explicó que esos instructores vienen a la Argentina a capacitar a pilotos, que a su vez se terminan convirtiendo en instructores y luego pueden volar los aviones de las empresas que llegan al país.



"¿Cuál es la discusión? Hoy hay 1776 pilotos trabajando en aerolíneas que vuelan en la Argentina. ¿Cuántos instructores hay? Hay 28. La nueva normativa es para simplificar la llegada de gente que tiene la licencia para volar aviones que aquí no había", aseguró Dietrich.



"Andes tomó dos pilotos argentinos que estaban afuera y volvieron, Norwegian diez y Flybondi nueve; ¿por qué estos pilotos no trabajaban en Argentina? Porque el sindicato no los dejaba: porque habían trabajado en Aerolíneas (Argentinas), no respetaron un paro, entonces les pusieron la cruz para que no trabajen más", cuestionó.



La conciliación



La secretaría de Trabajo dictó esta mañana la conciliación obligatoria en el conflicto laboral de los pilotos, por los gremios APLA y UALA levantarían la huelga de 48 horas anunciada para mañana.



La medida fue dictada por quince días, plazo en el que se abrirá una mesa de negociación entre los sindicatos y el Gobierno, por las fuertes diferencias en torno a la política aerocomercial de Cambiemos.



La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) solicitó ayer a la secretaría de Trabajo de la Nación el dictado de la conciliación tras el anuncio de la medida de fuerza de los gremios aeronáuticos.



Así lo indicó el organismo a través de un comunicado, en el que además defendió su iniciativa de "agilizar los trámites para la habilitación de instructores extranjeros de vuelo", lo que desató la protestas de los gremios.



"Los motivos para las medidas de fuerza esgrimidos por los gremios tergiversan el espíritu de la normativa. Por lo tanto, la ANAC solicitó la conciliación obligatoria para la creación de un ámbito formal de discusión cuyos resultados puedan resultar beneficiosos para la comunidad aeronáutica y la sociedad en general", indicó la ANAC.