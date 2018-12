El Ventilador: Algunas opiniones sobre el desdoblamiento de las elecciones

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

Votaremos en forma dividida de la Nación. Los entrerrianos tendremos que acudir a las urnas para elegir gobernador, vice, legisladores, intendentes y concejales el domingo 14 de abril en las PASO y el 9 de junio en las generales.Más allá de esta definición vinculada con la fechas, queda aún mucha tela por cortar. Una cuestión central para los ciudadanos en condiciones de ir a las urnas el próximo año es: ¿Quiénes serán los candidatos?; ¿Qué propuestas tendrán para el desarrollo y bienestar de las mayorías?-"Me parece muy positivo el desdoblamiento de las elecciones. Eso evita el arrastre de Buenos Aires y es una posibilidad para renovar la provincia. Me gustaría que se pueda ver en El Ventilador un buen debate político, de los candidatos todos incluyendo a la primera candidata a la gobernación de Entre Ríos, de la confederación vecinalista".-"¿Por qué esos 500 millones no los invierten en aumentos? Porque muchos de esos millones van a los bolsillos de ellos. Con los políticos es siempre lo mismo, ellos siempre llegan a fin de mes, el laburante no".-"Conocemos bien a esos candidatos, la gente está esperando gente nueva. En el próximo escenario político creo que va a haber sorpresas".-"Los peronistas presentan siempre los mismos candidatos ¿no tienen gente honesta para presentar?".-"¿Por qué no se habla de Tania Acebal, que es una candidata nueva?".-"La pregunta no es si Bahl va a ganar en Paraná. Eso es una obviedad. La pregunta en serio es si va a lograr sacar a la ciudad del atraso y la falta de desarrollo".-"Creo que hay que darle una nueva oportunidad a Almará. El Barrio 1º de Julio está con vos".-"Rubén sería el mejor candidato a intendente de Paraná. Aguante Rubén, el pueblo está contigo".