Elecciones 2019: desdoblamiento y reacciones

Votaremos en forma dividida de la Nación. Los entrerrianos tendremos que acudir a las urnas para elegir gobernador, vice, legisladores, intendentes y concejales el domingo 14 de abril en las PASO y el 9 de junio en las generales.



Después, volveríamos al cuarto oscuro pero ya para elegir cargos nacionales, presidente, vice y diputados y senadores nacionales el 11 de agosto de 2019 en las PASO y el 27 de octubre en las generales.



¿Y si hay ballotage? El desempate debería ser el 24 de noviembre.



Ahora, resta preguntarse... Entre los partidos, funcionarios, legisladores y dirigentes ¿Sorprendió la decisión del Gobernador Bordet de adelantar los comicios siendo que esa posibilidad se la había otorgado la Legislatura en la denominada ley corta de reforma electoral aprobada en agosto pasado?¿Es coherente que Cambiemos habilite el desdoblamiento electoral y ahora salga a pedir que los comicios sean unificados?



La propia ministra Romero es la encargada de sentar en su despacho a los referentes de cada fuerza política para cumplir con las comunicaciones formales de la disposición y por ende, deberá apaciguar tensiones y tejer acuerdos, como el referido a qué lugar tendrán las minorías en el armado de las listas del Partido Justicialista.



Pero también la titular de la denominada cartera política tendrá que recibir los argumentos en contra del desdoblamiento, uno de ellos motorizado por la UCR que viene advirtiendo sobre los casi 500 millones de pesos extra que la provincia deberá destinar para "separar" los comicios de la Nación.



Más allá de esta definición vincula con la fechas, queda aún mucha tela por cortar. Una central para los ciudadanos en condiciones de ir a las urnas el próximo año es: ¿Quiénes serán los candidatos?; ¿Qué propuestas tendrán para el desarrollo y bienestar de las mayorías? La opinión de los panelistas El panelista Mariano Kohan, señaló que "cuando es planteado el tema del desdoblamiento se planteó como parte de una reforma política integral, con un 50% de cupo femenino de los legisladores, con voto electrónico y otras cuestiones. Solamente quedó el desdoblamiento. Desde el primer momento, tanto el PJ como Unidad Ciudadana, planteaba que no estaba de acuerdo con el desdoblamiento, que no se podía no discutir el proyecto nacional. El radicalismo plantea que tampoco quiere desdoblamiento. El planteo de Bordet fue que eventualmente lo iba a consultar con todas las fuerzas políticas y ahora apareció la ministra de gobierno diciendo que lo tienen decidido y lo comunica al resto".



"Es complicada la situación que plantea Bordet porque está cerrando el partido, las listas, concentrando las decisiones. Ni plantea la discusión con el gobierno nacional. No sé si hay plata para financiar las internas, no hay integración de minorías. Hasta ahora no veo una apertura del gobernador que habilite y de ganas y espacio a la participación. Lo prometió pero no veo un marco para eso", dijo.



"Por abajo viene armándose muy fuerte Unidad Ciudadana. Trabajan con referentes de primera línea. No son ni un frente ni un partido. La mayor parte plantea ir por adentro de la estructura del partido", agregó.



"En Paraná hay gente que se ha postulado. Varisco planteó que quiere ser parte de un proyecto de conducción de la municipalidad. Gainza se presentó. Sibulofsky está caminando mucho los barrios", remarcó.





El locutor Alejandro Abero, dijo que "me parece un error lo que hizo el radicalismo de no ir a la reunión. Sus socios, que son los del Pro, tienen dos intendentes en la provincia, después son todos radicales. Lo que puede pasar es que mañana va el Pro, cierra y que se olviden".



"Creo que Macri es la mancha, no va a haber ni un dirigente que va a querer sacarse fotos con él. Quieren despegarse de esa imagen. Hoy están todos tranquilos, nadie quiere salir a decir nada", opinó.