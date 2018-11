Explican los alcances de la Educación Sexual Integral en escuelas entrerrianas

Sociedad Alumnas expresaron su apoyo al profesor agredido por un padre

Sociedad Alumna se negaba a recibir educación sexual y el padre golpeó al docente

"¿Cómo se dicta la Educación Sexual Integral en las escuelas de Entre Ríos? De acuerdo al programa que tenemos aprobado desde el 2006, específico para cada nivel y modalidad dentro de los parámetros que establece la ley nacional de Educación Sexual Integral", explicó la presidenta del Consejo General de Educación (CGE) Marta Landó.Y remarcó después: "Son contenidos transversales lo que significa que no es de una materia el contenido sino que se pueda dar en cualquier asignatura y por cada profesor pero dentro de este programa"."No es que uno puede dictar lo que quiere, sino que debe encuadrarse en el programa elaborado por el CGE de acuerdo a cada nivel y modalidad", aclaró y puso de relieve la importancia de trabajar "desde los valores y el respeto" estos contenidos.Por otro parte, consultada respecto a las manifestaciones que se pudieron observar estos días de familias que no quieren que sus hijos reciban ESI porque entienden que los contenidos tienen "ideología de género", Landó subrayó: "La respuesta está en la ley. Le puedo asegurar que la ley no está teñida de ideología en absoluto y tampoco la resolución 340 del CGE"."Al contrario", dijo para ir más lejos "se la da desde nivel inicial como son los hábitos de higiene, el respeto por el cuerpo propio y del otro, la prevención, que no se deben dejar tocar por extraños. Es lo mismo que les enseña la mamá a los chicos", refirió en declaraciones a APF.