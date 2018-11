Un radar custodiará el G-20 desde Entre Ríos

La cumbre de presidentes del mundo estará rodeada de una seguridad sin precedentes en la Argentina y abarcará hasta el área de Gualeguay.Desde hace varios meses, la Fuerza Aérea determinó la instalación de los equipos en la zona. Si bien en un principio se pensó en el Aeródromo local, por una cuestión de distancia, la elección recayó en las instalaciones de la Empresa Agro Aéreo Gualeguay, ubicada en el kilómetro 200 de la Ruta Provincial 11. En el hangar se colocará un moderno radar que, junto a otro instalado en el norte de la provincia, 'barrerá' una amplia zona de cobertura aérea, publica El Día de Gualeguay.Las medidas de seguridad incluyen un cierre del tránsito aéreo y durante el transcurso de la Cumbre no podrá volar un solo avión que no tenga plan de vuelo y sea especialmente autorizado. En total se desplegarán en la zona 45 personas entre oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea que tendrán a su cargo la operación y custodia del moderno radar, distribuídos en tres turnos diarios.Blindarán una zona aérea de 460 kilómetrosEl operativo de seguridad para la cumbre de presidentes del G20 comenzó ayer con el despliegue de tropas militares y un comunicado interno del Estado Mayor Conjunto que dispuso un "blindaje" de un espacio aéreo de 460 kilómetros alrededor de Buenos Aires para que entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre ninguna aeronave que no esté autorizada pueda ingresar en esa zona de protección. De hacerlo, correrá el riesgo de ser derribada.Según el comunicado del Estado Mayor Conjunto que se dio a conocer en estos días a través de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), desde el 29 de noviembre a las 15:00 hasta el 2 de diciembre a las 22:00 la provincia de Buenos Aires, parte de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe estarán literalmente "blindadas" y se prohibirá toda clase de vuelo no autorizado con riesgo de ser derribado.Altas autoridades del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto confirmaron que el área involucrada denominada "ADIZ G20" comprende un espacio aéreo circular de 460 kilómetros aproximadamente de radio con centro geográfico en el "vor Ezeiza hasta el límite del FIR Montevideo comprendido desde el nivel del suelo GND hasta Ilimitado UNL".De esta manera, desde el Ministerio de Seguridad y el Estado Mayor Conjunto que estarán a cargo de todo el operativo de seguridad de la cumbre de jefes de Estado en Argentina se dio a entender que en este espacio aéreo desde las 15 del jueves 29 de noviembre hasta las 22 del sábado 1° de diciembre, nadie podrá volar ese espacio aéreo. De lo contrario, se subrayó, "será tomado como aeronave hostil pudiendo ser derribado"."Esta no es una disposición solamente de la Argentina. Se trata de un protocolo internacional que se sigue en todas las cumbres del G20", explicó a Infobae un destacado militar que se encuentra en la mesa de decisiones del operativo de seguridad del G20.Entre otras medidas de seguridad, se confirmó que vendrá un portaaviones de Estados Unidos con todas las aeronaves operando para "interceptar" cualquier aeronave no autorizada previamente por un plan de vuelo. Se estima que este portaaviones estará situado a unas 50 millas de la costa porteña.Así se confirmó, por otra parte, que habrá durante la cumbre de presidentes una gran actividad de la Fuerza Aérea Uruguaya y de la Armada Uruguaya. De los tres AWACS de Estados Unidos, dos estarán basados en Carrasco, más los aviones de transporte C-17 (el doble en tamaño de los Hércules y que llevan 40 Tn de carga frente a las 20 de los C-130) y sobre todo, los KC-135 (Boeing 707 reabastecedores) que "alimentaran" a la custodia aérea del Air Force One que traerá a Donald Trump, integrada por aviones supersónicos F-18 basados en el portaaviones nuclear apostado en el Atlántico.Para tener una magnitud, estos barcos llevan 5.000 tripulantes y los 70 F-18 serán los responsables de custodiar la "zona de vuelo prohibido" sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires. Los KC-135 en Carrasco son la prueba más evidente de que interceptores supersónicos USA volarán en la región.El anillo de zona aérea "blindada" estará situado hacia el norte desde Ezeiza pasando por Campana, Gualeguay, Gualeguaychú, Salto, Villaguay, Salto, Victoria, Rafaela, Santa Fe, Rosario, Paraná. En tanto hacia el oeste por: Río Cuarto, Venado Tuerto, Colón, Rojas, Lincoln, Bragado, Los Toldos, Pergamino, Salto, Junín, 25 de Mayo, 9 de Julio, Saladillo, Las Flores, Chacabuco, Carmen de Areco, Giles, Luján, Gral. Rodríguez, Mercedes. En el suroeste se blindará hasta: Pringles, Suárez, Pigüé, Tres Arroyos, Olavarría, Azul, Tandil, Ayacucho, Balcarce, Necochea, Las Flores, San Miguel, Brandsen, Mar del Plata, Miramar, Dolores, Chascomús.Desde la Fuerza Aérea se recomendó a todos los pilotos de paramotor, parapente y paratrike de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Córdoba no volar entre los días anunciados para la cobertura de la cumbre del G20.El tema de la seguridad aérea en la cumbre de presidentes cobró mayor relevancia anteayer luego de que fuera detenido un piloto luego de interceptar un contacto radiofónico en Aeroparque con una aeronave civil vulnerando de esta manera todo tipo de seguridad aérea.Por otra parte, tanto el Ejército como la Fuerza Aérea comenzaron a desplegar en las últimas horas diferentes fuerzas para el operativo de la cumbre del G20.Así, desde el Ejército dijeron que se empezará a determinar el planeamiento de reservas para el operativo bajo el mando de la fuerza de despliegue rápido, la brigada mecanizada 10 de La Pampa y la brigada de paracaidistas.En tanto, la Fuerza Aérea Argentina informó hoy que se está llevando a cabo el "Ejercicio Integrador 2018" que opera de manera simultánea desde las ciudades de Villa Gesell y Tandil, en la región sudeste de la provincia de Buenos Aires. Este operativo se enmarcará ahora dentro del operativo de seguridad del G20 y contemplará al menos 6 aviones Pucará, los 4 A-4 y al menos 6 aviones Pampa.Así, el despliegue de medios operativos y de apoyo operativo permitirá además el adiestramiento y alistamiento que contribuyen con las tareas que desarrolla el Comando Aeroespacial, tanto en el marco del Operativo Fronteras como en la próxima Reunión de Presidentes del G20 a desarrollarse en Buenos Aires.Mediante un amplio despliegue de material aéreo y terrestre, se desplazarán desde sus unidades los sistemas aéreos A-4AR Fightinghawk, IA-63 Pampa, IA-58 Pucará, Bell 212/412 y Hércules KC-130. Asimismo, y en virtud de los alcances logrados en el desarrollo de los Vehículos Aéreos No Tripulados, la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea participará con los sistemas UAV (Unmanned Aerial Vehicle) "Aukan" y "Vigia" y desplegará el sensor MTPS-43 hacia la VI Brigada Aérea de Tandil.