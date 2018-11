Sin recolección de residuos: la comuna pidió la conciliación obligatoria

Paraná Protesta de empleados municipales afecta la recolección de residuos

Empleados de las Unidades Municipales de la comuna de Paraná realizan asambleas informativas con retención de servicios, afectando la recolección de residuos en toda la ciudad.Desde el Suoyem dieron cuenta que la protesta es por "tiempo indeterminado" hasta que se sean convocados para seguir con las negociaciones paritarias., el intendente Sergio Varisco confirmó que se pidió a la Secretaría de Trabajo la conciliación obligatoria "y estamos esperando la respuesta, para superar este conflicto".Sobre la medida de los trabajadores, afirmó: "No conocemos cuál es el reclamo, nos enteramos anoche que hubo unidades que no salieron a recolectar la basura yy este año estamos entrando en la cuarta paritaria y hemos cumplido con todo"., graficó.En tal sentido, Varisco recordó que "el último día hábil de octubre pagamos el 3 por ciento más y el anterior el 6 por ciento, vamos tratando de acompañar la inflación, estamos un poco atrasados, pero es parte de la paritaria y estábamos por empezar el diálogo para noviembre y diciembre, así que no estamos en falta en nada; pero empieza la campaña política así que hay que esperar estos movimientos y nosotros vamos a tomar medidas para garantizar los servicios", finalizó.