El presidente Mauricio Macri encabezó el acto de lanzamiento de un nuevo convenio entre el PAMI y los laboratorios, al que calificó de "competitivo y transparente", al tiempo que destacó que ya le permitió obtener a la obra social de los jubilados importantes rebajas de costos en la adquisición de medicamentos."Teníamos un PAMI débil y desequilibrado y ahora tenemos un PAMI sólido y fuerte", señaló Macri, quien consideró que el sistema anterior de adquisición de medicamentos no era "lo suficientemente sólido y transparente", al tiempo que ponderó menores costos logrados por la obra social de los jubilados.El encuentro se llevó en la sede del laboratorio Pablo Cassará, ubicada en la Avenida General Paz 14.310, en el barrio porteño de Villa Lugano, en presencia del titular del PAMI, Sergio Cassinotti.En ese contexto, el mandatario afirmó que la obra social de la tercera edad "después de 20 años vuelve a comprar sus medicamentos sin intermediarios", lo que estará destinado al beneficio de los "5 millones de jubilados", que a partir de ahora accederán a una "mejor oferta", a través de lo que estimó, será una "sana competencia".Recordó que "el PAMI en 1997 firmó un convenio por el cual no compraba (los remedios) directamente a los laboratorios", sino lo hacían a través de las Cámaras del sector y "ellas decidían quienes vendían, y nosotros discutíamos un descuento, pero el sistema no funcionaba, no era lo suficientemente competitivo y transparente".

El mandatario dijo que se "heredó un PAMI débil desequilibrado, que terminaba atrasándose en el pago de los medicamentos y prótesis", dando "un peor servicio de los jubilados".En ese sentido, afirmó Macri que "hoy tenemos un PAMI sólido, fuerte, que puede dar un mejor servicio, entre ellos el acceso a medicamentos de calidad de los jubilados que pagan un 16 por ciento menos que otras obras sociales".Resaltó que a partir del nuevo sistema de compra, se recibió "el 68 por ciento de descuentos en medicamentos oncológicos", por lo que reafirmó su decisión de "poner en valor la industria farmacéutica argentina, que según indicó "nos permitirá "cuidar al consumidor, porque accede a productos de calidad" y también "gana la empresa porque genera trabajo de calidad".Macri expresó además que es "una tarea esencial cuidar a nuestros abuelos" y además anticipó que la receta electrónica "será una revolución", en la atención de los jubilados.Por otra parte, sostuvo que "una sociedad para mejorar tiene que estar dispuesta a competir", por lo que se "generan marcos a partir del cual podamos competir".Según el jefe de Estado, el anuncio "claramente favorecerá a las pequeñas, mediante y grandes empresas", tras destacar que la industria farmacéutica "ya exporta al mundo".En ese contexto, se remitió a las obras públicas, al sostener que "hemos generado un sistema competitivo, licitaciones transparente" que permitió "bajar hasta el 40 por ciento".