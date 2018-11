Doce jueces en todo el país pagan Ganancias pese a la ley: Fallo frena el cobro

Buscan volver a impulsarla

Pese a que una ley estableció que la Justicia debe estar alcanzada por el impuesto a las ganancias, solo 12 jueces lo pagan en todo el país. Esto representa al 1% de los magistrados federales y nacionales, según datos oficiales. Además, un porcentaje similar de los 20.000 trabajadores judiciales tributan ese gravamen. Lo recaudado está muy lejos de los $10.000 millones que pretende colectar el Gobierno en todo el Poder Judicial en tiempos de déficit cero.El histórico reclamo para que jueces y fiscales paguen Ganancias, impulsado desde el oficialismo, revivió durante las últimas semanas cuando Cambiemos intentó aprobar una nueva ley en el Congreso para gravar a todos los magistrados. Pero el proyecto se diluyó en el recinto y ahora las esperanzas de avanzar con un tema sensible durante el año electoral son prácticamente nulas, confiaron desde Cambiemos.Desde el Gobierno esperan ahora un guiño de la Corte antes de fin de año para volver a la carga. El tribunal tiene que expedirse sobre una medida cautelar clave para el gravamen de los nuevos jueces que podría volver a poner el tema en la agenda, se entusiasman desde el oficialismo.Mientras tanto, los judiciales ya tomaron nota de la embestida: hicieron un paro el jueves para ratificar su negativa a pagar Ganancias y sellaron un aumento salarial para 2018 del 40%, otro privilegio en tiempos de crisis."No pagar Ganancias no es un privilegio para los jueces, es una garantía para el ciudadano. La sociedad debe definir qué tipo de jueces quiere y reconocerles una remuneración adecuada. La independencia del Poder Judicial implica que no puede ser reducida la remuneración de los jueces", sostuvo la camarista Lilia Díaz Cordero, presidenta de la Asociación de Magistrados.Ocho jueces nacionales, cinco federales y ningún fiscal, según datos oficiales relevados por. También tributan unas 500 personas entre los 20.000 empleados del Poder Judicial de la Nación y otras 83 entre los 5000 integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).Pero hay otros 50 nuevos jueces que asumieron desde 2017 en adelante que están a la espera de una resolución de la Corte para aclarar su situación. Por ahora, no pagan Ganancias.El conflicto lleva más de 20 años, pero se aceleró desde que el Gobierno aprobó en 2016 la ley que exige a los jueces el pago del impuesto . La norma obliga a tributar a todos los nuevos jueces que asumieron desde 2017. Pero la Asociación de Magistrados presentó una medida cautelar al entender que la ley no podía ser aplicada sobre los jueces que ya estaban trabajando en el Poder Judicial.La Justicia en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a esa apelación, que ahora frena los 50 casos de nuevos jueces."Quienes iniciaron su carrera en la Justicia y desde ella se convierten en jueces no pueden ser considerados como nuevos nombramientos. Es principio del derecho laboral que a nadie se le puede reducir el sueldo y menos cuando ello acontece por haber logrado avanzar en su carrera", agregó Díaz Cordero.En cambio, los 12 magistrados que ya pagan Ganancias eran abogados que ingresaron al Poder Judicial solo después de ganar el concurso para el cargo, situaciones excepcionales según las fuentes judiciales consultadas.La Corte Suprema, que todavía se acomoda a sus nuevas autoridades, se expediría este año, aseguraron fuentes del tribunal. El primer dictamen (no vinculante) correrá por el Ministerio Público Fiscal y después el expediente será analizado por los ministros. El tribunal no tiene que expedirse sobre la cuestión de fondo, sino solo sobre el planteo que involucra a los nuevos jueces.Un juez de primera instancia con una antigüedad promedio de 15 años cobrará un salario bruto cercano a los $200.000 mensuales cuando se acredite el último aumento de 2018, informaron fuentes judiciales. Pagaría aproximadamente $50.000 de Ganancias.El número sube junto a la escala jerárquica. Un camarista con 20 años de antigüedad percibirá con los aumentos unos $250.000 brutos y tributaría alrededor de $70.000 solo de Ganancias.Pero la intención del oficialismo es aún más ambiciosa respecto del impuesto a las ganancias. Cambiemos plantea que no solo los nuevos jueces paguen el impuesto, sino que además el tributo corra también para los jueces ya designados.La iniciativa fue tratada en el recinto, de madrugada, después de haber aprobado el presupuesto, pero fue frenada por el Peronismo Federal, que sostuvo que un tema tan sensible debía debatirse primero en comisión.El proyecto ya tiene giro a la comisión de Presupuesto, pero difícilmente tenga dictamen en este período legislativo, confiesan con pesar en el oficialismo. El año próximo, elecciones de por medio, también tendrá sus complicaciones. Pero más allá de las posibilidades de obtener la media sanción en Diputados, referentes del Senado ya dejaron en claro su negativa sobre Ganancias para los jueces.