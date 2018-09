Traspaso de subsidios al transporte: preocupación de la Asamblea Vecinalista

"Hemos acordado que les vamos a traspasar a las provincias los subsidios del transporte automotor intrajurisdiccional", dijo el lunes el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne. "Eso no quiere decir que van a subir las tarifas, sino que la Nación va a generar este ahorro porque este subsidio va a ser afrontado por las provincias y los municipios", agregó.



"Estamos repudiando esta situación nacional que nos está afectando fuertemente y ahora aún más, con el tema de los subsidios al transporte que se traspasarían a las provincias. Imagínense, si estamos peleando por el tarifazo que hicieron con el transporte urbano de pasajeros en Paraná, nos preguntamos qué pasará con este recorte nuevo. Desde la Asamblea pedimos que no haya tantos atropellos a la ciudadanía, y que las autoridades peleen por esta cuestión de los subsidios, para que no recaiga en el ciudadano el costo".



"No vamos a soportar más un aumento en el transporte, así como está, ya se trata de un tarifazo", puso relevancia la asambleista.



Por lo pronto se supo que gobernadores pidieron una reunión con Mauricio Macri para conocer los detalles del plan de ajuste. El tema del traspaso de los subsidios al transporte, a las provincias, sería uno de los temas. También habría un encuentro de ministros provinciales, con el gobierno nacional. Hay que poner el acento también que de este anuncio de Dujovne, aún no hay fecha ni modalidad de implementación.



