Macri recibirá a gobernadores la semana que viene

El presidente Mauricio Macri recibirá la semana próxima en la Casa Rosada a los gobernadores de las distintas provincias para cerrar las negociaciones por el Presupuesto 2019, cuyos detalles técnicos serían definidos pasado mañana durante una nueva reunión del Gobierno con ministros de Economías de los distritos.



Ante la necesidad de enviar un fuerte mensaje político a los mercados y para despejar cualquier duda respecto a la gobernabilidad de la Argentina, el jefe de Estado se reunirá con los mandatarios provinciales para darle un cierre formal a las conversaciones que llevó adelante el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.



En ese marco, este martes el titular de la cartera política continuó con la ronda de reuniones con representantes de las provincias para avanzar en un borrador del Presupuesto 2019.



"Seguimos trabajando en la negociación por el proyecto de Ley de Presupuesto para alcanzar un consenso previo. Estamos en el final de ese proceso, el jueves nos vamos a volver a reunir y seguramente será el último encuentro antes de que Hacienda elabore el proyecto que será enviado al Congreso", sostuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.



Durante un nuevo encuentro en la Casa Rosada, los ministros de Economía de los distritos plantearon al titular de la cartera política y al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina, la necesidad de reducir el déficit no sólo a través del recorte de gastos, sino también por medio del incremento de los ingresos.



Respecto de ese punto, los funcionarios provinciales reclamaron que se estudien las exenciones vigentes del impuestos a las ganancias, como a los integrantes del Poder Judicial, y también sobre la modalidad vigente de Bienes Personales y la posibilidad de establecer una "tasa más alta a los activos fuera del país".



"Esto debería ir junto con el Presupuesto. Son dos temas importantes no sólo por los recursos que pueden generar, sino también porque son los impuestos más progresivos que tiene la Argentina", remarcó el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, en declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada.



El representante del gobernador Juan Schiaretti se mostró "muy optimista" de cara a la reunión que nuevamente mantendrán el próximo jueves y destacó que el "objetivo" para ese encuentro es cerrar el acuerdo para que luego el Ejecutivo proceda al envío del proyecto de Presupuesto 2019 al Congreso.



"Tenemos previsto una reunión definitoria para el jueves. Estamos muy cerca" de concluir con las negociaciones, manifestó por su parte el jefe de Gabinete de Salta, Fernando Yarade.



El norteño destacó que el Gobierno entendió que "había que hacer un mix, no sólo reducir gastos sino también ampliar el horizonte fiscal y la base tributaria", aunque aclaró que "no se piensa en generar más presión" impositiva.



"Las provincias están de acuerdo con que tienen que asumir un esfuerzo compartido con el Gobierno nacional", concluyó Frigerio.



En la reunión también estuvieron presentes el diputado nacional del PRO Nicolás Massot; los secretarios de Provincias y Municipios, Alejandro Caldarelli; de Interior, Sebastián García De Luca; y de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein; el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero; y el titular de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Economía y Energía, Nicolás Gadano.