Presupuesto educativo en debate

La educación? ¿está en crisis?

"Hay un debilitamiento del salario docente porque Nación no abrió la paritaria nacional, la eliminó"

La escuela secundaria

Miguel Noro, estudiante

Conflicto universitario

la profesora Laura Naput

una estudiante

Otra joven

El Poder Ejecutivo nacional debe enviar al Congreso antes del 15 de septiembre el proyecto de presupuesto 2019. Las negociaciones con los gobernadores se vinieron sucediendo contrarreloj y el contexto de crisis económica terminó de sellar el fuerte condicionamiento al que se verán sometidas las provincias durante el año próximo.En Entre Ríos, si bien el Gobierno convocó a paritaria a los gremios docentes para el 13 de septiembre, este martes y miércoles, los maestros hacen huelga en demanda de un incremento salarial que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido.Mientras tanto, se cumplió la décima jornada de toma de facultades en reclamo de mejores salarios y mayor presupuesto para la educación superior., programa que se emite por, debatió con César Pibernus, dirigente de Agmer y Miguel Noro, un estudiante secundario, "la realidad de la educación.Se cumplen las 48 horas del paro dispuesto por Agmer, que comenzó este martes. "Los tiempos se han acelerado demasiado, de modo que la resolución de esta medida, desde el momento del debate en las escuelas hasta hoy, pro la devaluación, por la situación política y social, hace que este paro tengas aún más razones, tal es así que Ctera hoy convocó a un paro para el día 13. Esto demuestra que el termómetro político se va encendiendo, en todas las escalas, en contra de los trabajadores. Lamentablemente, la falta de respuestas hace que este paro tenga contundencia", expresó en, César Pibernus de Agmer Paraná."El 21 de mayo, cerramos un acuerdo paritario en el marco del Juzgado Nº 3 del Fuero Laboral, del doctor Reviriego, que establecía que al llegar la inflación al 19 %, las partes se iban a juntar a discutir una nueva propuesta salarial. Hablaba de 10 días luego de que se conociera el índice de precios nacional. Esos diez días se vencieron el 25 de agosto pasado. En un Congreso de Agmer reunido en Rosario del Tala se definió un emplazamiento más allá del 25 de agosto, que iba al 30 de agosto, no para que nos convoquen, sino para que efectivamente nos sentemos a discutir una nueva pauta salarial", recordó.A entender del gremialista "hay un debilitamiento del salario docente a nivel provincial y nacional porque Nación no abrió la paritaria nacional, la eliminó. Esto profundiza las diferencias que ya existían entre el salario de todas las provincias".Además, respecto del FONID, aseveró: "Nació de un reclamo nacional, que fue el ayuno en la carpa en Buenos Aires, luego los gobiernos, dieron y quitaron. Es un monto que no es modificado por antigüedad, hemos reclamado para que se blanquee, para que ese monto llegue a los jubilados, a la obra social. Lo que encontramos hoy es que no se ha mejorado en calidad, sino que además el gobierno está amenazando con quitarlo"."Entendemos que un trabajador que es docente, en Santa Fe, en Paraná, en Esquina (Corrientes), hace una labor en condiciones particulares, pero no difiere tanto, para que los salarios sean tan distintos, en calidad o en cantidad. Vemos una gran diferencia que fue profundizada por la falta de una paritaria nacional que fije topes, y que se ve profundizada aún más, si se eliminan este tipo de montos que, además deben ser blanqueados de inmediato", añadió Pibernus., manifestó que "este martes hubo un acatamiento importante al paro. Hemos tenido muchos problemas con estos paros porque es desgastante perder tantos días de clase, tanto para los docentes como para los alumnos. Se pierden temas y otras cosas que luego no podemos recuperar. El diálogo falta y es muy importante para poder resolver este problema. Tampoco vemos que la parte que debe poner el diálogo sobre la mesa lo haga".Asimismo, dijo que "como alumnos de la escuela Quiroz estamos muy comprometidos con los docentes y con la lucha de la escuela pública. Como escuela estamos bien dentro de todo, pero tenemos algunos problemas edilicios. Cuando llueve, por ejemplo, no podemos tener clases porque tenemos miedo de que alguien quede electrificado, hay que cortar la luz. Hay escuelas que ni vidrios tienen. La lucha es muy legítima porque no se trata solo de un aumento de salario, sino de cuestiones de infraestructura".En el marco del plan de lucha nacional por el financiamiento y la defensa del sistema público de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la comunidad universitaria de la Facultad de Trabajo Social (UNER) lleva adelante el día 14 de toma del edificio ubicado sobre calle Alte. Brown a metros de su intersección con Avenida Ramírez.Al respecto,, indicó que "la propuesta del gobierno nacional incluye un 15% más una suma remunerativa no bonificable que respetaría, en un principio, la antigüedad. Pero es por única vez, no se dará en lo sucesivo. Con esto se nos daría una suma diferente a cada trabajador, dependiendo de la categoría, por lo que algunos compañeros cobrarían un 22%, otros 23% y otros 24%. En lo sucesivo esa suma no queda en la parte bonificable del salario, por lo que no se va a reajustar el salario por antigüedad como corresponde".Recordó que "como docentes universitarios en el 2005 tuvimos una conquista muy importante: que se blanqueara totalmente nuestro sueldo. Hoy por primera vez, después de 13 años, nos proponen algo que para nosotros significa dar un paso atrás. A esto lo deberá discutir el congreso de Conadu Histórica. Como Sitradu nos preocupa la falta de compromiso explícito del gobierno nacional respecto del presupuesto universitario y de lo que ya se recortó de eso a principio de este año".Por su parte,contó cómo viven los días de toma. "Se puede dormir en la facultad, trajimos los colchones y estamos instalados en las aulas. Nos vamos rotando con el tema de la comida y de la seguridad para hacer guardias a la noche, para que no surjan inconvenientes. Estamos repletos de actividades porque nos organizamos en comisiones en donde planificamos todos los días debates que se puedan realizar respecto a ciertos ejes que creemos prioritarios sobre la situación actual"., aseguró que "hay compañeros que van y vienen todos los días. Nos estamos organizando porque creemos que es muy importante darle contenido político a la toma. Más allá de tomar esta medida de fuerza, que no es algo que estemos disfrutando, hay que ponerle el cuerpo y sostenerla porque el gobierno no da respuesta. Hay gente que está siendo despedida, hay otra que no tiene para comer y es una situación de crisis que nos supera. Damos una discusión hacia el interior de nuestra universidad pero también estamos tratando de conectar con otros sectores para poder crear lazos y que la lucha sea colectiva".