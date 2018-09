El Ventilador: Algunas opiniones sobre la actual crisis económica y de educación

Política Presupuesto educativo en debate

El país "está en emergencia", afirmó el presidente Mauricio Macri en un discurso grabado desde la Casa Rosada. De esta manera desandaba su mensaje, esperado con gran incertidumbre luego de un fin de semana cargado de preocupación por el futuro del país.En consecuencia, para intentar amortiguar el golpe, el gobierno anunció una serie de medidas específicamente dirigidas a los estratos más necesitados de la población.-"Hoy fui a un chino de Churruarín y Rondeau. Una lata de atún que compré la semana pasada a 33 pesos, hoy está a 100".-"Que el valor en góndola diga una cosa y que en caja cobren otra es ilegal".-"El problema argentino cíclico más o menos cada 10 a 15 años tiene explicación en lo ladrones vende patria irresponsablemente populistas y masificadores de muchos de nuestros gobernantes".-"Déficit? ¡Hay que echar a empleados públicos!".-"Soy comerciante y esta semana ningún mayorista entregó lista de precios. No tenemos precios y nos dicen que remarquemos el 20 por ciento. Reponer mercaderías es imposible. Yo no soy formador de precios pero los mayoristas e hipermercados sí. ¿Ahora quién va a comprar sí los sueldos están fijos? ¿Cuál es la salida?".-"Vamos a salir adelante en este país el día que los políticos vivan como las mayorías. Por lo pronto, ellos son el problema de este país: Los políticos. Perón pudrió este país".-"Que la cuenten como quieran, pero no llegamos a fin de mes... No vuelvan más? Y reténganle a todos los patrones".-"¿Qué pasa con la gente despedida de empresas privadas como El Diario? Alguien la debe absorber para que no queden familias sin trabajo y da la casualidad que muchos terminan en lo público".-"Ahora los del gobierno anterior son todos inocentes, nadie se quiere hacer cargo".-"Es una vergüenza como han subido las cosas".-"Este gobierno ajusta el salario, las jubilaciones, la obra pública, y se lo transfiere vía intereses de la deuda a los sectores de mayor poder adquisitivo".-"Felicito a la escuela de Lourdes. Mañana clases normal y sólo están cobrando 400 pesos por mes con desayuno, almuerzo y merienda. Hay que saber manejar el dinero, dan catequesis, idiomas? Por favor, dejen de llenarse los bolsillos y hablen en serio. Hoy es esto, mañana es igual."-"Luchemos por Paraná, por la provincia. El año que viene que les saquen a quienes más tienen".-"Hay tanta gente acomodada por política que las pagamos todos. No saben de qué hablan. Tienen que subir los precios a los cigarrillos, bebidas alcohólicas y viáticos? El más pobre tiene un celular de 12 mil pesos y más quieren y cobran planes. La gente está enferma, sin control".-"Soy cadete, mi señora limpia casas, la peleamos todos los días y no andamos cortando calles, vivimos en calle Madariaga. Pagamos por todo, hasta por el asfalto y luz como debe ser. Pónganse a laburar".-"Los pobres no van a comprar dólares".El Poder Ejecutivo nacional debe enviar al Congreso antes del 15 de septiembre el proyecto de presupuesto 2019. Las negociaciones con los gobernadores se vinieron sucediendo contrarreloj y el contexto de crisis económica terminó de sellar el fuerte condicionamiento al que se verán sometidas las provincias durante el año próximo.En Entre Ríos, si bien el Gobierno convocó a paritaria a los gremios docentes para el 13 de septiembre, este martes y miércoles, los maestros hacen huelga en demanda de un incremento salarial que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido.¿Si el Gobierno profundiza el ajuste, tienen las organizaciones gremiales que bajar o modificar sus expectativas respecto a salarios, capacitación, e infraestructura?Mientras tanto, se cumplió la décima jornada de toma de facultades en reclamo de mejores salarios y mayor presupuesto para la educación superior.El tema fue debatido en. Algunos de los mensajes que llegaron mientras se discutía el tema:-"Al Presidente le sirve un país sin educación, por eso no le interesa arreglar con los gremios"-"Algunos estudiantes entendemos que la única forma de salir adelante es estudiar y trabajar por nuestro futuro y no cortando una facultad que tampoco le involucra."-"Este mes se pagó la mitad del Fondo de Incentivo Docente y del adicional por material didáctico. Con eso nos quitaron todo el aumento que nos pagaron el mes pasado."-"Hablando de faltantes? ¿Y las escuelas rurales? ¿Y los comedores?"