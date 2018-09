Ballay: "Es el gobierno nacional el responsable de elaborar su Presupuesto"

Reglas del juego

"Insistimos en que no queremos hablar de sólo ajuste sobre los gastos sino estudiar alternativas de recursos", comunicó el ministro de Economía, Hugo Ballay, tras la reunión con sus pares de otras provincias y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, en Casa Rosada. El diálogo continuará el próximo jueves."El encuentro fue una continuidad de una reunión de similares características relacionadas con el proyecto de Presupuesto 2019 que el gobierno nacional tiene que presentar al Congreso previo al 15 de septiembre", informó Ballay al finalizar la reunión en el Salón de los Escudos, de la que participaron 19 ministros de Economía del país.El ministro de Economía apuntó: "En los últimos días cambiaron mucho las reglas de juego, inclusive hubo decisiones que ha tomado el gobierno nacional que no fueron informadas, ni consultadas y menos aún acordadas con las provincias".El ministro también dijo que han realizado planteos al gobierno nacional por la eliminación del Fondo Federal Solidario de la Soja."Aún no hay una respuesta concreta pero sí el compromiso de analizarlo, fue una decisión inconsulta del gobierno de haber dejado de mandar el Fondo de Soja. Hemos solicitado al gobierno algún esquema de financiamiento o de reemplazo. Y seguramente va a ser a través de un crédito, pero que permita tanto a las provincias como a los municipios sostener el nivel de obras. Recordemos que este es un fondo afectado exclusivamente a obra pública y el dejar de recibirlo de un día para otro impacta en la ejecución", detalló.Ballay dijo que de todas las reuniones "hay que sacar la parte positiva y eso sería que se sigue dialogando. Somos escuchados, y está el compromiso de poder acompañar una herramienta que es fundamental, pero siempre aclarando el grado de responsabilidad que le compete, en este caso, al gobierno nacional de hacer la presentación del presupuesto y obviamente informar al gobernador Bordet y a los legisladores nacionales, que después van hacer los encargados de debatir el proyecto de presupuesto, que en el espíritu de todos nosotros está defender lo que a todos los entrerrianos les corresponde".