Presupuesto: Bordet define posición con legisladores nacionales

El gobernador Gustavo Bordet analizó con los legisladores nacionales por Entre Ríos, la senadora Sigrid Kunath y los diputados Mayda Cresto y Juan José Bahillo, diferentes alternativas para defender los intereses de Entre Ríos en el debate del proyecto de Presupuesto del Gobierno nacional que deberá ser remitido el 15 de septiembre al Congreso.



En el encuentro, del que participó el ministro de Economía Hugo Ballay, quien les transmitió detalles del cónclave con funcionarios nacionales hoy en Casa Rosada, quedó en claro que la responsabilidad de elaboración del proyecto de Presupuesto es del Gobierno Nacional, no de las provincias.



"El Presupuesto es la herramienta de gestión que tienen todos los Ejecutivos, por eso es una ley fundamental pero hay que separar claramente las responsabilidades institucionales, que tengamos un diálogo maduro, respetuoso y responsable, de acuerdo a la responsabilidad institucional que tenemos, no significa que no marquemos claramente las diferencias", dijo Bahillo.



"Es responsabilidad y obligación del Poder Ejecutivo nacional remitir el proyecto del presupuesto para el año que viene, es el Ejecutivo nacional quien marca de acuerdo a su programa de gobierno las prioridades y el ordenamiento que le dan esas prioridades en las cuentas públicas", afirmó.



Y en esa línea, completó: "Como legisladores, tenemos la responsabilidad de agotar todas las instancias para tratar de darle un presupuesto al gobierno nacional pero eso lo haremos en la medida que no haya un perjuicio para los sectores más sensibles de la sociedad, para los fondos provinciales y esto se charla, gestiona y trabaja en conjunto con el gobernador Bordet".



"Nosotros queremos marcar claramente, la responsabilidad de la elaboración del presupuesto es del Ejecutivo nacional y la nuestra es defender a los sectores más vulnerables, la producción, el comercio, las Pymes, los trabajadores y todos los fondos públicos que sostienen las políticas públicas en la provincia", remarcó el legislador.



En ese sentido, la senadora nacional Sigrid Kunath, indicó que "venimos trabajando en conjunto con el gobernador, el ministro y los demás legisladores, con mucha preocupación viendo el contexto actual de nuestro país y las medidas que el gobierno nacional viene tomando en los últimos días con enorme preocupación".



Al respecto, dijo que "tenemos que estar trabajando de manera muy atenta a qué es este presupuesto que el Poder Ejecutivo Nacional está elaborando, cuál va a ser la propuesta que va a ser remitida al Congreso para su consideración y el seguimiento de todos los temas que forman una constante, que nosotros venimos trabajando a través de distintos proyectos legislativos, pedidos de informe, preguntas al jefe de Gabinete que tienen que ver con lo que está pasando, con lo que le pasa a los entrerrianos".



"La semana pasada estábamos compartiendo una reunión con gente que ha recibido su telegrama de despido en Agricultura Familiar, esto se suma a otros despidos que ha habido también en distintos organismos del gobierno nacional y que tienen un impacto en cada una de nuestras localidades".



También mencionó que "tenemos una situación compleja con las universidades nacionales, con los fondos del gobierno nacional que no llegan, lo mismo un estado de incertidumbre por parte de los trabajadores del Instituto de la Vivienda, que tiene que ver con la reformulación o no de los fondos del Fonavi".



"Hay una serie de cuestiones de las cuales nos venimos ocupando", prosiguió, como por ejemplo "qué sucede con los programas de salud, los programas nacionales que han dejado de llegar o que sufren detracciones en sus montos a la provincia y que el gobierno provincial con un enorme esfuerzo los viene sosteniendo, políticas de salud, de vivienda, de desarrollo social, programas alimentarios, con un Estado provincial que está presente frente a esta situación adversa por parte del gobierno nacional".