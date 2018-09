En un año de poca generación, Salto Grande necesitará ayuda económica de Nación

El presidente de la Delegación Argentina de la CTM Salto Grande fue consultado sobre la situación de los excedentes que debería recibir la CAFESG, a lo que Roberto Niez respondió que "lamentablemente venimos con un año pobre en cuanto a generación de energía" por la sequía que marcó todo el ejercicio 2018, "por lo que no va a haber excedentes".



Ante la repregunta de si eso ya era un diagnóstico definitivo para el 2018, el funcionario nacional dijo que no quería "ser determinante. Porque por ahí cambia la ecuación en septiembre", pero insistió que "en lo que va del 2018 estamos por debajo". Fue en ese marco donde agregó, "es más, estamos preocupados", ya que en la propia Delegación Argentina "nos faltarían fondos para poder llegar a fin de año".



Ante esa observación se le consultó si la represa estaba trabajando a pérdida, a lo que Niez señaló que "no se puede decir que es a pérdida, sino que no está cubriendo, con la generación de energía, sus costos operativos".



Por último, consultado sobre cómo se puede revertir esta situación, el titular de la Delegación Argentina en Salto Grande explicó que una forma de solucionarlo "es que venga más agua al Lago y que podamos generar por encima de la media". De lo contrario, el otro paso es "como lo estamos haciendo", poner al tanto a la Secretaría de Energía, desde donde "no van a dejar de disponer el dinero para que podamos funcionar", concluyó Niez. (Diario Río Uruguay)