Municipio entrerriano suspendió la obra pública por seis meses: La explicación

Contribución por Mejoras

Hace apenas unos días la municipalidad había anunciado "la buena noticia" de nuevas obras. Pero no fue posible sostenerla. El agravamiento de la situación económica y social del país por la megadevaluación comienza a tener efectos concretos de gestión en Entre Ríos.El presidente municipal de la localidad entrerriana de Libertador Gral. San Martín, José Casali (Unidad Vecinal), decidió suspender durante seis meses un plan de pavimentación que había comenzado a ejecutarse apenas en junio. Se trata de obras realizadas en el marco del programa Contribución por Mejoras, que beneficiarían a los barrios Puiggari, Municipal, América, Colinas del Golf y UAP III."Por razones fundadas en la incertidumbre social, económica y política que se vive al día de hoy a nivel nacional, lo cual genera asimismo inexistencia de materiales y/o de proveedores, se ha dispuesto la prórroga del proyecto de Contribución por Mejoras: cordón, cuneta y asfalto, en todos los barrios alcanzados, por un plazo de 180 días corridos", comunicó la intendencia de Libertador este viernes.En tanto, anunció que "las boletas de pago de esta contribución que han sido emitidas quedan invalidadas, no debiendo ser abonadas". Es que el programa en cuestión se financia de manera mixta entre el presupuesto municipal y fondos propios de cada vecino cuya propiedad es beneficiada, es decir valorizada, con la obra pública que se realice en su frente.Hace apenas unos días la municipalidad de dicha ciudad del departamento Diamante había anunciado "la buena noticia de que todos los vecinos podrán gozar de los beneficios de transitar en calles pavimentadas, en un proyecto que ya se inició en el año 2016, y se planea concluir en los próximos 7 años".El proyecto de Contribución por Mejoras se había aprobado en términos generales en el Concejo Deliberante en noviembre de 2017. Su ejecución comenzó hace apenas dos meses, en junio, y se proyectaba su finalización en los siguientes 7 años, la cual deberá esperar ahora, por lo menos, seis meses más, publicóLa pavimentación de los barrios Puiggari, Municipal, América, Colinas del Golf y UAP III se ejecutaría en tres etapas: estudios técnicos, trámites administrativos y adquisición de maquinaria vial propia; movimiento de suelo y compactación y cordón cuneta; y el pavimento propiamente dicho y terminaciones.La nivelación y compactación de suelo sería realizada por el municipio; el cordón cuneta con mano de obra municipal (la Comuna no descarta tercerizarlo "de ser necesario"); y los materiales y pavimento por licitación pública. La prensa municipal había advertido que "los plazos de ejecución estarán condicionados por cuestiones técnicas y ambientales".Nadie preveía, quizás, que el dólar se encareciera (y, por lo tanto, el peso argentino se devaluara) más de un 24,1% en apenas un día, en la devaluación más grande de la moneda nacional, sólo superada por la salida del 'cepo cambiario' de diciembre de 2015, cuando fue del 40%.