Bordet habló del pago de sueldos y de la suba salarial a empleados públicos

El gobernador, Gustavo Bordet, confirmó que en septiembre el gobierno pagará el 2 por ciento de suba salarial que queda pendiente de los acuerdos paritarios y pidió "responsabilidad a los dirigentes gremiales".



"Vemos con mucha preocupación lo que ocurre con la economía argentina. Estamos en un proceso de inflación que escala a niveles impensados. Estamos entrando en un proceso de recesión muy fuerte, lo que hace que debamos extremar los cuidados en nuestras finanzas, que logramos estabilizar y redujimos endeudamiento", expresó el mandatario en declaraciones a Elonce TV.



Y continuó: "Tenemos que trabajar con cautela y cuidar los recursos para que podamos ser una provincia viable desde lo público, pero también apuntalando al sector privado para sostener las fuentes de empleo, que es lo que más nos preocupa".



Adelantó que "priorizaremos que se dé continuidad a las obras públicas, que se sostengan todos los planes sociales y de salud". Subrayó que la crisis no puede paliarse "a costa del sacrificio de los sectores más vulnerables de la población".



Remarcó que instruyó a los funcionarios "para que trabajen cuidando los recursos, evitando los gastos innecesarios. Personalmente estoy monitoreando la ejecución presupuestario".



Interrogado acerca de los reclamos de los gremios para la reapertura de la discusión salarial, el mandatario expresó que "habíamos acordado que en septiembre nos íbamos a reunir. Pero me llaman la atención medidas coercitivas como un paro ya previsto, cuando todavía no nos sentamos a conversar".



"La realidad nos ha superado a todos. Tenemos que encontrar un acuerdo que nos permita ser una provincia viable, cumplir con el cronograma de sueldos como lo venimos haciendo, dentro de los cinco primeros días hábiles y sin pedir plata prestada", enfatizó.



Anunció también que "vamos a dar cumplimiento en septiembre del 2 por ciento de aumento que queda pendiente". Y reclamó que a los sindicatos docentes "responsabilidad, porque es muy difícil que pidan diálogo y pongan un paro por delante". Elonce.com