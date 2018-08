Bordet bregó por el equilibrio fiscal y la reducción de la deuda provincial

Seguridad

Pavimentación

Trabajo conjunto

La muestra de Milo Lockett

"Este año, producto de una administración ordenada y austera, no sólo no hemos contraído nuevos compromisos sino que hemos logrado reducir sustancialmente la deuda cuidando los recursos de los entrerrianos", dijo el gobernador Gustavo Bordet este sábado tras recorrer obras en Concordia junto al intendente Enrique Cresto y dejar inaugurada una muestra del artista plástico Milo Lockett.Bordet hizo alusión al convenio de compensación que firmó hace pocos días con el gobierno nacional y reveló que "compensamos deuda por 5.000 millones de pesos, algo beneficioso para las dos partes, y por fin terminamos una vieja deuda que era con los bonos Federales, terminamos de pagarlos todos"."Esto forma parte del ordenamiento de las cuentas públicas, de desendeudar la provincia. En lo que del año no hemos tomado nuevos endeudamientos, estamos trabajando para alcanzar el equilibrio fiscal y por otro lado también reduciendo la deuda provincial", explicó.Bordet aseguró que "este tipo de trabajo en conjunto es lo que nos da la posibilidad de concretar los objetivos porque individualmente y por separado sería imposible llevar adelante el gran cúmulo de demandas que tenemos"."Pero de esta forma como lo venimos haciendo desde el inicio de gestión, trabajando ordenadamente de manera responsable, progresivamente vamos superando los obstáculos que se nos presentan y podemos ir concretando obras de esta naturaleza como la comisaría, cuadras de asfalto, y también acciones culturales como esta que muestra también el trabajo en conjunto con la ciudad, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, que nos da una mecánica de trabajo que es muy positiva", afirmó.Sobre la comisaría 10º, el gobernador aseguró que "le damos respuesta a una necesidad de mucho tiempo de los vecinos para mejorar las condiciones de seguridad y poder tener en un lugar que era muy amplio lo que abarcaba la comisaría 3º y la 4º la creación de otra comisaría"."Es una obra que estamos haciendo en conjunto con la municipalidad, una muestra del esfuerzo que se hace entre provincia y municipio para poder concretar obras que son en beneficio de la comunidad y la gente", destacó.También hizo saber que "estamos generando un sistema con todos los municipios interconectados y trabajando en conjunto estamos armando una gran red con distintos mecanismos, donde lo importante es tener las cámara sincronizadas con la policía y con el municipio para la prevención".Bordet recorrió con Cresto las obras correspondientes al Plan de Pavimentación de 85 nuevas cuadras en Concordia, que alcanza a los barrios Centeneario, Pompeya, Universidad y Simón Bolívar, y se suman a otras obras que se llevan a cabo en la ciudad con recursos municipales y provinciales, cuya inversión asciende a los 62 millones de pesos."Realmente sorprende cómo cambia un lugar de la ciudad que necesitaba tener mejoría en los servicios, ya que la obra comprende no solamente el asfalto, sino también iluminación LED, para bien toda una zona que venía muy postergada", afirmó.Por su parte, el intendente Cresto también destacó la "forma de trabajar en conjunto. Los equipos de provincia y municipales son prácticamente un mismo equipo de trabajo. Hay medidas que tomamos al inicio de la gestión, tanto el gobierno provincial como municipal, de contención del gasto público, de optimización de los recursos y la eliminación de todo gasto superfluo, nos permiten tener hoy en Concordia más de 50 frentes de obras"."Tenemos obras desde la Planta de Agua, Promeba, Manzores, iluminación LED, y tenemos proyectos como el del Aeropuerto Internacional, la Planta de Tratamientos de Efluentes Cloacales", enumeró. Luego mencionó que "recorrimos el Naranjal de Pereda, donde junto al Gobierno Provincial vamos a tratar de impulsar un proyecto de puesta en valor, similar al que se realizó en su momento en el Castillo de San Carlos".Con entrada libre y gratuita, el artista plástico chaqueño Milo Lockett realiza la muestra de sus pinturas, del 18 al 31 de este mes, en la Fundación Magma, en Concordia.Al dejar inaugurada la muestra, Bordet, acompañado por su esposa Mariel Ávila, dijo que "es una muy buena oportunidad para disfrutar arte y poder conversar y planificar a futuro acciones culturales que vayan en beneficio de la comunidad, la fundación Magma viene trabajando muy bien en este sentido y tener la muestra hoy aquí es un testimonio del buen trabajo que se está haciendo".Por su parte, el presidente de la Fundación Magma, Osvaldo Perez Hatoum, indicó que "para nosotros es una gran satisfacción en la apertura de esta muestra porque nos ayuda a seguir concretando objetivos entendiendo que la fundación es una institución que trabaja en pos de la cultura local y que estemos reconocidos y acompañados a nivel provincial y municipal nos da mucho empuje".En la oportunidad, tres instituciones recibieron obras del artista plástico: la escuela especial N1, la integral ARID y la asociación TEA.Viviana Goñe de la escuela integral privada Nº 17 ARID, que recibió una obra del artista, expresó: "Es muy importante al aporte del gobierno de la provincia pero sobre todo el poder estar en contacto con Milo para nuestros alumnos fue indescriptible porque ellos venían trabajando y conociendo su obra y tenerlo presente y que nos dejen participar en estas instancias realmente es enorme el agradecimiento para todos los que lo hicieron posible".En tanto que Griselda Rodríguez, representante de TEA Padres de Concordia, otra de las instituciones beneficiadas, dijo que están "muy emocionados, no esperábamos este acto de solidaridad enorme que tiene porque al ser un artista tan prestigioso a nivel nacional y mundial que haya pensado en instituciones para hacer algo bueno para estas instituciones que les cuesta mucho seguir ya que dependen de los aportes de la gente y los gobiernos y del interés de los padres de seguir adelante ayudando a los chicos".También acompañaron al gobernador, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto; la titular del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, Marisa Paira; titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Cristina Ponce.