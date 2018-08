Bordet, sobre la eliminación del fondo sojero: Fue una decisión "unilateral"

Política Bordet instó a superar antinomias y tener claros los valores de San Martín

Este viernes el gobernador Gustavo Bordet habló de la eliminación del Fondo Federal Solidario dispuesta por Macri."Muchas obras que teníamos en marcha, pensando contar con este financiamiento hoy ya no lo tenemos y vamos a tener que usar rentas del Tesoro, que bien sabemos apenas nos alcanzan para cubrir los gastos corrientes. Así que es una medida arbitraria que nos tomó completamente de sorpresa pero que fue creada por decreto y ahora se deroga del mismo modo", dijo el mandatario quien visitó la localidad entrerriana para encabezar los actos de un nuevo aniversario del fallecimiento de José de San Martín.En ese marco, el Gobernador aseguró: "No vamos a paralizar, vamos a ir continuando todas las obras que tenemos en marcha, pero las que estaban previstas hacer con este fondo, al no tenerlo, no las podremos realizar. Salvo que el gobierno nacional encuentre un mecanismo de compensación por el cual podamos tener el equivalente de lo que íbamos a percibir por el Fondo Nacional Solidario"."Esto no afecta a un partido político, esto afecta a todos los intendentes de todos los partidos políticos y a todos los gobernadores porque esto era para hacer obras, estaba presupuestado para 2018 y de golpe se corta. Es un perjuicio el que nos causa a las provincias y a los municipios", puntualizó. "Queda a la voluntad del Presidente rever la medida, es él el quien tiene la decisión", redondeó.(Fuente: APF)