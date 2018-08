Moyano: "De la Rúa era un estadista al lado de este Presidente"

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, criticó duramente a Mauricio Macri al considerar que el ex mandatario Fernando De La Rúa "era un estadista al lado de este Presidente", al tiempo que aseguró que "los jueces y fiscales presionados por el Gobierno" le pueden "quitar la libertad, pero no la dignidad de defender a los trabajadores".Moyano se pronunció así al cerrar en el microestadio de Atlanta el acto del lanzamiento nacional de la Multisectorial 21-F, el espacio de gremios opositores al Gobierno y organizaciones sociales que vienen compartiendo marchas contra el macrismo desde la masiva movilización del 21 de febrero en la Avenida 9 de Julio.En la ceremonia, el camionero también dedicó un párrafo a los sectores más moderados de la CGT que no comparten su iniciativa de profundizar las protestas y con los que está pugnando por el control de la central obrera."Que nadie se haga el distraído para sumarse a la lucha de los trabajadores. O se suman a la lucha contra las políticas del Gobierno o se quedan con los oligarcas que pretenden quedarse con los derechos de los trabajadores", advirtió Hugo Moyano en su discurso.Al acto no asistió su hijo y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, tras haber sido internado el miércoles pasado en la Clínica San Justo por un pico de presión, aunque dirigentes Camioneros dijeron a NA que podría recibir el alta médica este viernes."Pablo en pocos días más va estar firme en la lucha otra vez", sostuvo Hugo Moyano cerca del final de su discurso.En tanto, asistieron los referentes de los demás organizaciones que integran la Multisectorial, entre ellos los secretarios generales de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma, Pablo Micheli; aliados a Moyano dentro de la CGT como Omar Plaini (Canillitas) y Miguel Ángel Díaz (UDOCBA); los metrodelegados Roberto Pianelli y Néstor Segovia; la titular de CTERA, Sonia Alesso, y el número dos de la CTA Autónoma, José Rigane.También estuvieron el intendente de Merlo y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, el senador Fernando "Pino" Solanas, el diputado Facundo Moyano y el titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, que integra la 21F.La mayor parte del discurso de Moyano fue dirigido a la Rosada: "Si comparamos el Gobierno de De La Rúa con el que tenemos ahora, De La Rúa era un estadista al lado de este Presidente. No sabe qué hacer (por Macri), yo no quiero afectar a nadie ni a la investidura. . . ", aclaró.A su vez dijo que Macri no lo puede "ni ver" porque se opuso el año pasado a la reforma laboral del Gobierno e hizo fracasar su tratamiento en el Congreso y porque este año rompió el techo del 15% de pauta salarial."¿Quién rompió el techo (paritario) con el 25%? Ya lo sabe todo el mundo, no aceptamos ese 15% que le dieron a otros, por eso eso no nos puede ni ver el Presidente", señaló el referente gremial.Al respecto, sostuvo que a partir de eso, la Casa Rosada decidió avanzar con la multa de 1.000 millones de pesos que le aplicó el Ministerio de Trabajo a Camioneros por supuestamente haber incumplido una conciliación obligatoria a fines de la año pasado. ."A nosotros y a los docentes nos pretenden atemorizar con multas que no tienen sentido", se quejó, mientras que agregó: "Quieren tapar el hambre, la miseria y la desocupación. Pero no hay que abandonar la lucha por más presiones que nos quieran meter".Previamente habló Yasky, quien llamó a la Multisectorial a activar "un plan de lucha en septiembre" próximo para "decirle al Gobierno y al FMI que estamos de pie".Al inicio del acto, Vera leyó algunos de los 21 puntos del programa político que presentó la 21F, entre ellos "desmantelamiento de la especulación financiera"; "reforma tributaria para que paguen los que más tienen"; "plan energético nacional" y "democratización de los medios de comunicación".Esta movida de Moyano para reforzar la Multisectorial se trata de un doble desafío que lanza el camionero en el marco de los dos frentes abiertos que mantiene contra el Gobierno y contra los sectores más dialoguistas de la CGT.En lo que refiere a la interna de la CGT, la Multisectorial será el espacio en el que Moyano se seguirá recostando con un objetivo de máxima que es que ese sector pugne para hacerse con la conducción de la central obrera, mientras que el objetivo de mínima será crear una central paralela en torno a la 21F en caso de que decida romper con los sectores moderados de los "gordos" y los "independientes".En el caso de su pelea con el macrismo, Moyano buscará mantener activa la Multisectorial con movilizaciones callejeras de protesta contra las políticas de la Rosada, en medio de las causas judiciales que avanzan en su contra y del conflicto por la multa millonario que Trabajo le impuso a Camioneros.