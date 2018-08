La CTA sostuvo que la "crisis económica golpea al bolsillo de los trabajadores"

"Reclamamos al Gobierno un gesto mínimo de sensibilidad", sostuvo el dirigente, quien criticó que la administración de Mauricio Macri "por un lado, no quiere poner impuesto a los agronegocios y mineras, pero tiene otra actitud con los trabajadores y jubilados".



Al referirse a la suba dispuesta por el Ministerio de Trabajo para el sueldo mínimo, luego de que la CGT y las dos CTA no llegaran a un acuerdo con el sector empresarial, Yasky subrayó: "La respuesta fue el 25% en cuatro cuotas, es decir que en junio del año que viene vamos a estar llegando a cobrar $12.500, cuando la inflación en el mejor de los casos no va a ser menos del 35%".



"Estamos hablando de un 25 por ciento de un ingreso de 10 mil pesos, cuando la Canasta Básica Alimentaria es de 19.600", puntualizó.



En diálogo con FM La Patriada, el dirigente gremial y diputado opositor criticó: "Seguimos viendo despidos, empresas que cierran", mientras alertó que "la crisis económica golpea al bolsillo de los trabajadores".



Además, apuntó: "El Gobierno le pidió a la CGT paz social mientras esté la misión del FMI en la Argentina".



"¿Qué es paz social? ¿Que la gente se muera de hambre? Solamente para el Gobierno es paz social cuando estás encerrado en tu casa con angustia sin saber cómo le vas a dar de comer a tus hijos", cuestionó.



En ese sentido, consideró que si esa persona "sale a la calle a reclamar lo que le corresponde, se rompió la paz social".



"Lo que más aumenta tiene que ver con el alimento, lo que se lleva a la heladera", fustigó.

NA