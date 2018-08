Bahl recibió a Sabella por el reclamo presupuestario de la UNER

Política Convocarán a una mesa de negociación salarial a los docentes universitarios

El vicegobernador Adán Bahl informó que ratificó su apoyo a la Universidad Pública en la reunión que mantuvo con el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella. Durante el encuentro dialogaron sobre las dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema universitario y del plan de lucha del claustro docente."Asimismo, el salario de los trabajadores está sufriendo una retracción de su poder adquisitivo en virtud de la no convocatoria a paritarias docente y de un escueto incremento salarial establecido unilateralmente" agregó, dando cuenta así del plan de lucha que los gremios docentes llevan adelante en este segundo cuatrimestre. "El no inicio de clases paraliza todas las actividades académicas, de extensión y de investigación, por tanto desde el Consejo Interuniversitario nacional se han elevado los reclamos necesarios".El contador Andrés Sabella dio cuenta del acompañamiento que recibió por parte del gobierno provincial indicando que "hemos mantenido informadas a las autoridades provinciales de esta situación dada la inserción que nuestra universidad tiene en la región y en función de las actividades que en conjunto encaramos con distintos municipios y otras instituciones intermedias, como es la capacitación a concejales que estamos ejecutando por iniciativa de la Vicegobernación de Entre Ríos" dijo y agregó que "con Bahl hablamos de los programas que ven en peligro su continuidad si no logramos evitar los recortes y él nos ha manifestado su acompañamiento en las gestiones que estamos haciendo, incluso con los legisladores nacionales de la provincia"."La universidad libre, pública y gratuita es una oportunidad real de desarrollo, de crecimiento, de innovación #universidadpublicasiempre" escribió Bahl en su cuenta de Twitter y seguidamente en otro tuit dijo: "las universidades entrerrianas -cercanas y accesibles- la posibilidad para miles de jóvenes de acceder a una vida mejor. Defender es defender nuestro futuro".