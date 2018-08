Senadora ofreció renuncia a la Banca de la Mujer y ratificó su rechazo al aborto

Aseguró que "siempre trabajó por los derechos de la mujer", pero consideró que con el proyecto en debate "se vulnera el derecho a la vida".



"Desde mi condición de militante siempre trabajé en defensa de los derechos de la mujer, y lo seguiré haciendo. Sin embargo, y a efectos de despojarme de las presiones que intentan ejercer para que cambie el sentido mi voto, pongo a disposición mi renuncia a la comisión", anunció Blas, del bloque Justicialista, en el recinto.



Igual, aclaró: "Ejercer el cargo de presidenta de la Banca de la Mujer no condiciona de ninguna manera mi voto. No me obliga a votar en un único sentido. Soy lo suficientemente responsable para evaluar una iniciativa, emitir una opinión y definir si acuerdo o no con ella".



Tras recordar que el proyecto ni siquiera tuvo giro a su comisión -lo que ella misma consintió para no dilatar el debate-, la catamarqueña consideró que "la interrupción del embarazo es una tragedia" que "puede evitarse", y "en este país contamos con las herramientas necesarias para hacerlo".



"Tengo la absoluta seguridad de que también defiendo los derechos de la mujer si defiendo el derecho a la vida, pero también creo que es necesario el acompañamiento y protección del Estado a las mujeres en situación de vulnerabilidad social, que pese a las dificultades deciden llevar adelante el embarazo", dijo, y adelantó que presentará un proyecto para crear un "Sistema de Protección de la Mujer en Estado Gestacional".



Blas insistió en que "entre todos los derechos, el derecho a la vida es el primero", y "los legisladores debemos cumplir con la obligación de protegerla" porque, opinó, "nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".



"Queda claro que el proyecto en debate vulnera el derecho a la vida", subrayó, aunque finalmente destacó que se haya abierto la discusión: "Si no fuera ley, el debate fue abierto, y el tema ha dejado de ser tabú en la República Argentina".



