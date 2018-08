La concejal Acevedo afirmó que "buscan perjudicar políticamente a Varisco"

El plan de obras

La causa federal

El tweet de Bullrich

Candidatura

El Concejo Deliberante

La gente en el recinto

Presencia de Varisco en el HCD

Lo que se hace

La concejal de Paraná, Claudia Acevedo, estuvo en el programa "QDQ" que se emite cada lunes en Elonce TV y se refirió a los temas más importantes que se viven en la ciudad y las cuestiones candentes que atraviesa la gestión de Sergio Varisco en la Municipalidad de la capital entrerriana.En la charla se refirió a las obras que encara el municipio, al ambiente en el Concejo Deliberante, a la causa federal que esta semana tendría novedades sobre la situación del Presidente municipal y los planes para el futuro.Al ser consultada sobre si alcanza el tiempo que le queda a la gestión municipal para ejecutar el ambicioso plan de obras que lanzó el intendente Sergio Varisco, la concejal Acevedo resaltó que "creo que se llegará bien a los objetivos que tenían desde el principio de la gestión", dijo y aclaró que no se pudo arrancar antes, porque "los procesos licitatorios llevan su tiempo y la ciudad necesitaba encaminarse en cuanto a la organización administrativa que habían que poner en orden y ahora, es el tiempo preciso para encarar las obras que se están implementando", remarcó."Muchos se sorprenden porque Varisco está muy activo y presenta una obra tras otra, pero el intendente siempre fue así, de estar muy al tanto de las cosas que administra, pero las cosas se fueron dando así y es lo que se está mostrando en este momento", afirmó Acevedo."Creo que todos estamos esperando que todo esto se aclare de una vez y que tengamos un buen final de esta pesadilla que hemos vivido. Creemos que esta semana puede haber definición de la cámara sobre el procesamiento", dijo la concejal de Cambiemos.Acevedo fue consultada acerca de la cuestión judicial y se le preguntó si eso, se podría haber evitado la situación. Al respecto, la concejal sostuvo que "la política te lleva a conocer gente que está vinculadas a cosas que no le estás preguntando quiénes son o cuál es su conducta. Esta gente (en referencia a personas vinculadas a Daniel Celis) se acercó en algún momento y me acuerdo que alguna vez, Lucía Varisco, los echó del salón donde nosotros nos reuníamos. Seguramente, estas personas se sintieron ofendidas y buscaron la forma de perjudicar políticamente a Varisco", resaltó y agregó: "la Justica demostrará la verdad".Esa opinión "nos duele porque somos personas honestas, que hemos construido política hace 30 años y sabemos de la honestidad de Varisco. Podemos demostrar nuestra honestidad a quien nos la pida", afirmó la concejal Acevedo en diálogo con QDQ.En referencia al futuro del intendente de Paraná y una posible candidatura, Acevedo sostuvo que "va a ser candidato y se analizará en el grupo al que pertenecemos. Lo estamos analizando, pero nosotros tenemos experiencia en la ciudad y los paranaenses lo apoyan. Por eso, algunos creemos, que otra candidatura en la ciudad sería lo más conveniente", adelantó la edil aunque no dio precisiones sobre las próximas elecciones.Sobre la relación con la presidente del Concejo Deliberante de la capital entrerriana, Josefina Etienot, la concejal Claudia Acevedo sostuvo que "tiene mala relación con nosotros, los concejales. Quizás, porque no respondíamos a lo que ella pretendía, pero nunca entendí ya que nunca generamos un conflicto para perjudicarla. En cambio ella (por Etienot), si ha tenido en mi caso personal, referencias feas contra nosotros que no se enmarcan en el juego de la política. Pero nunca pudimos establecer un vínculo con ella, tenemos diferencias marcadas y las hemos hecho notar en el recinto del HCD", resaltó.Acevedo se refirió a las sesiones del Concejo Deliberante que tuvieron gran cantidad de público que insultó a los concejales y que generaron polémica en la ciudad. "Hemos sido sometidos a insultos de gente convocada por el Frente para la Victoria en innumerables sesiones y nos la bancamos", recordó en diálogo con Elonce TV."Los concejales del FpV estaban pidiendo que el intendente fuera al recinto y cuando fue, se pararon y se fueron. Ni siquiera le dieron tiempo a explicar para qué había entrado al recinto", recordó Acevedo y sostuvo que "fue oportuno que Varisco fuera al Concejo Deliberante, estuvo bien que se presentara porque era un momento en el que él tenía que hablar y a Sergio no lo gusta esconderse y eso habla de su hombría de bien", dijo.Además, la edil señaló que Varisco "enfrentó lo que tenía que enfrentar, pero los concejales de la oposición, se pararon y se fueron. Eso demostró y sirvió para que la gente reconozca que es muy difícil que Varisco sea, todo lo que se adjudica", remarcó la concejal y agregó que "lo mejor que se podía hacer es dar la cara, como se hizo en la reunión organizada en la UCR"."Es contundente el cambio que se está haciendo en la ciudad, por las obras de asfalto, cloacas, saneamiento, el arreglo de los seis jardines maternales que se licitaron, entre otras", afirmó Acevedo y agregó que "todo eso nos va a dar un lugar para volver a pretender presentarse en la ciudad o en la provincia, según lo que se decida. Estamos preparados para participar", finalizó la concejal. Elonce.com