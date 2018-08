Oscar Centeno declaró que quemó los cuadernos en su casa

De una versión, a otra

Con esas palabras Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta que con sus cuadernos desató el escándalo de las coimas en la obra pública durante el kirchnerismo, presentó en las últimas horas una nueva versión sobre el destino de los documentos originales considerados claves en la causa."Los quemé en la parrilla del fondo de mi casa", afirmó según publicaPese a la inconsistencia,En la declaración de este viernes, antes de que Bonadio lo incorporara como "arrepentido", Centeno modificó su versión original sobre el destino de los cuadernos.Pero esa versión había empezado a sonar extraña desde este jueves, cuando minutos después de contar que los tenía, deslizó la posibilidad de que su esposa los hubiera llevado a lo de su suegra o a lo de su cuñado.Ante las dudas, Stornelli acompañó a Centeno hasta la casa del chofer, para que señalara el lugar exacto donde estaban guardados los cuadernos.Al llegar, la mujer de Centeno se mostró sorprendida y preguntó: "¿Qué cuadernos?". El chofer ingresó y fue hasta un ropero, revisó una y otra vez, pero los cuadernos no aparecieron. Según él, los había dejado debajo de unas carpetas.Enseguida su esposa se acercó y preguntó: "¿No te acordás que los habías quemado?". "Sí", contestó el chofer. Y explicó que debía llamar a alguien que podía aportar más información pero que no tenía su teléfono y debía pedírselo a su hija.Cansado de las vueltas, Stornelli ordenó que se revisara toda la casa de Centeno. No aparecieron los cuadernos. Luego fueron a la casa del cuñado y tampoco estaban los documentos.A raíz de ese ida y vuelta, el acuerdo para que sea testigo en la causa quedó en suspenso.Asesorado por su abogado, el defensor público Gustavo Kollmann, Centeno pidió ampliar su indagatoria y este viernes le contó a Bonadio que había quemado los cuadernos en su parrilla. Con esa versión, el juez homologó el acuerdo y lo ingresó al Sistema de Testigos Protegidos.

"Los quemé"

Según Centeno, él mismo quemó los cuadernos, sin testigos.También contó que se enojó con Jorge Bacigalupo, el amigo al que se los había dado para que los mantuviera en resguardo.En los ocho cuadernos Centeno registró a mano cómo fueron los movimientos de dinero vinculados a presuntas coimas en la obra pública durante los años del gobierno kirchnerista.