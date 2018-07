La estrategia de la defensa del juez Rossi: Apuntó al "prejuzgamiento"

Política El juez Rossi enfrenta la primera audiencia del jury en su contra

Expectativas por la declaración de Rossi

El juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú,, enfrenta desde este martes, unen su contra por mal desempeño y falta de idoneidad a raíz de la decisión que tomó.Es que el magistrado fue denunciado por haberle otorgado la libertad condicional al violador serial Sebastián Wagner, el 1º de julio de 2016. Wagner fue quien, en abril de 2017, asesinó a Micaela García en Gualeguay., adelantó su estrategia defensiva: "el prejuzgamiento" que giró en torno al magistrado de Gualeguaychú."El procurador García, al hacer su alegato de apertura, aclaró que este proceso no es una acusación, sino una habilitación de la apertura del proceso, y se fundó en los votos de los doctores Campos, Medina de Rizzo y Mizawak, por lo que anticipó que su trabajo estará condicionado por la opinión que ya emitieron algunos miembros del jurado. Además, en la apertura, los otros miembros que habilitaron el proceso, adhirieron a esos votos", expuso el defensor.En la oportunidad, Cullen apuntó que García, "oralizó parte de esos votos hablando de que el magistrado ya había incurrido en el causal de mal desempeño"., sostuvo el defensor de Rossi.De acuerdo a lo que explicó Cullen,, no vuelve a juzgar la conducta del agresor".Respecto de la tarea de Rossi, el abogado comentó que éste, debe "observar si el penado cumple con los reglamentos carcelarios, el tiempo de encierro en determinadas circunstancias, si hay alguna evolución en el tratamiento, porque se entiende a la cárcel como un tratamiento evolutivo para la reeducación del penado, y no para castigo".Por lo que,De acuerdo a lo que anticipó Cullen, el juez prestará declaración este martes. "Se someterá a todas las preguntas, sin ningún tipo de inconvenientes", indicó."Está con mucha ansiedad, quiere ir terminando con todo este proceso que ha sido muy desgastante para él. Quiere poder explicar los fundamentos de su fallo, y creemos que podrá hacerlo con total solvencia porque el fallo fue tan solvente que no mereció ningún tipo de recusación ni apelación por parte de quienes en su momento se habían opuesto a la libertad condicional del penado Wagner", argumentó el defensor del magistrado.En la oportunidad, el abogado confirmó que Rossi, "está devastado".El crimen de Micaela García, "fue un hecho que desgarró a toda la sociedad argentina, por las características que tuvo y el momento histórico en que se produjo, por una creciente ola de ataques hacia las mujeres, de femicidios", apuntó Cullen.Sin embargo, arengó: "Ojalá que este proceso sirva para que quienes ejercen el poder, la facultad de dirigir los destinos del país y de la provincia, tomen debida nota y".